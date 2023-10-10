《金融時報》引述3名知情人士的消息指出，OpenAI執行長奧特曼與蘋果前設計長艾夫計畫開創一款利用AI來運作 、不太需要依賴螢幕的互動式運算裝置，能夠提供「更自然、更直觀的使用者體驗」。《金融時報》接著揣測，這款裝置可能是「AI版iPhone」。

一款利用AI來運作、不太需要依賴螢幕的互動式運算裝置，讓人們對後數位匯流的遠景產生異常的興奮感，但緊接著，「AI版iPhone」又讓人們的興奮感瞬間被澆了一大盆冷水；難道人類未來的科技生活，再也逃不出iPhone或是智慧型手機的掌控？我們的科技產品注定沒有其他的可能？

有這樣的說法，不能責怪《金融時報》，畢竟他們的專長在於財經，他們可能無法領會全球數位領域相關業者有多麼渴望新硬體，更不知這次新硬體的定義之所以與過往可能大大不同，在於有ChatGPT所代表的AI元素。

猶記上一次看到媒體大量報導有關「硬體時代」已是十年前了。舉當時一個媒體標題為例：「新硬體時代六百億大餅 台廠不缺席」，其內容在描述矽谷正在形成的一股新勢力——從虛擬App結合實體商品，可能成為全球新一波商機。

當時市場上充斥著不少有別於智慧手機、結合應用程式的「新硬體」，如主打極限運動的穿戴式攝影機GoPro，可利用App連結手機，讓玩家能夠快速將自己的作品上傳到網站與朋友分享；可以和智慧型手機藍牙連接的智慧手錶Pebble，讓你在跑步或騎車時測速、計時、控制音樂播放。此外，還有只要將溫度計插入智慧型手機，就可以開始測量，立刻得知所在地溫度的智慧溫度計Thermodo。最後，汽車智慧行動裝置Dash可自動偵測車種，再透過藍牙將汽車資料同步傳到手機App中，並隨時更新，讓使用者即時掌握車況等等。

其實，諸如Google 2013年推出的Google Glasses，蘋果公司2015年推出的Apple Watch，乃至2016年一眾廠商所推出的VR/AR載具等等，都算是新硬體的一種，當時市場的通稱是穿戴式電腦以及物聯網。

這些新硬體商品成不成功？或許見仁見智，但是，當全球數位匯流經濟碰到困境，小打小鬧的新硬體不足以力挽狂瀾，卻是不爭的事實。何故？全球數位匯流經濟發展5種漸層，依序為網路匯流／終端匯流／數位內容及應用服務匯流／新分流／新匯流。當下之態勢，5G網路並無帶來改變生活之殺手級應用，智慧手機銷售情況不佳，內容及應用服務受到隱私權保護之舉措而流失廣告，此時，新分流自然順勢成為業界的救世主。

只不過，上述之所有新硬體仍屬於新分流的範疇，而新分流是架接在既有數位匯流架構之上的，它在應用思維上，應用內容裡，都沒有跳脫數位匯流（智慧手機），又怎可期待有何新創意？但是，AI互動載具不一樣，如果這新硬體如上述所言，不太需要依賴螢幕的互動式運算裝置，且能夠提供「更自然、更直觀的使用者體驗」，它就有可能是完全不同於今日智慧手機般的新硬體及新應用，十分值得期待。

最後，為何新硬體對OpenAI如此重要？

根據媒體揭露，AI新創業者OpenAI雖然以ChatGPT一戰成名，但是燒錢速度太快，與營收不成比例。為了營運各種AI服務，包括ChatGPT，OpenAI每日一開門就要花費數十萬美元。單單是ChatGPT，每日營運成本就高達70萬美元，若非靠微軟2次資金100餘億美元支應龐大的AI開發成本，這家新創公司可能早已破產。

看來，再成功的軟性應用如果沒有寄生在屬於自家的硬體載具上，想要獲得巨大利益是難上加難，這也解釋了為何OpenAI如此急需打造一款可利用AI來運作的「新硬體」了。

當然啦，上述媒體的報導也僅僅還是在傳聞階段，也有可能是我把自己對新科技硬體產品的渴望過度投射了。

（作者為科技媒體專欄作家）