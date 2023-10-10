新加坡總理李顯龍10月5日在「亞洲前瞻峰會2023」答問環節時，就現場觀眾關於第三國各國能做什麼來讓中美關係降溫的提問提出了不少獨特且睿智的觀點，可以看到，一問一答，均折射了中美激烈交鋒下亞洲一眾國家普遍的焦慮；焦慮，是因為大家都正在目睹東亞大形勢持續加劇中的變化。

變化體現在三個方面：一是中美實力，無論在綜合國力及西太軍力上的此長彼消，這讓美國一貫在此一地區的安全保障能力受到質疑；二是中美關係互信空前薄弱，早已從博弈步入了交鋒，並進一步朝鬥爭與對決發展，且似乎難以逆轉；三在徹底解決台灣問題上，北京的意志、實力及民意基礎均達到空前高峰。這般的形式變化，如何不讓一眾東亞國家不產生強烈焦慮。

焦慮什麼？一、一旦中美爆發衝突，過去幾十年亞洲一體化的巨大紅利將備受衝擊；二、不排除還有戰爭風險；三、東亞甚至整個亞洲秩序將面臨重構，問題是如何重構？個別國家將如何試探摸索與北京建立新的互信與新的關係。

長期以來，由於歷史的原因、領土與主權的爭議及美國因素，不少地區國家與中國的關係十分微妙。韓國、日本和越南與中國的歷史糾葛和心結，不容諱言；菲律賓、越南、日本和印度，迄今仍與中國存在著領土與主權爭議；至於美國因素作為一種破壞力量，則在整個東亞、甚至亞洲與全球無所不在，這也正是李顯龍在回應答問中，精闢指出的一個觀察角度，他提醒中美以外的第三國不應讓中國覺得，全球在中美雙邊問題上正形成反華聯盟。

在這樣的複雜形勢下，面對著中美兩強實力在此一地區越來越明顯的此長彼消，一眾亞洲國家的焦慮可想而知，除了日本、菲律賓已明顯地選邊傾靠美國，越南、印度、蒙古還在吃力地玩取巧遊戲外，絕大多數國家均深明利害，盡可能表現得維持中立，一如新加坡對大家的提醒。

歷史原因、領土主權爭議、美國因素，對當前的東亞形勢雖起到一定影響，但長期看，整個以中國為核心的東亞或亞洲格局必將逐漸明朗，這是因為以下三個因素將起到越來越關鍵的作用：經濟、安全與地緣。

在1979年中國大陸改革開放之前，美國基本上就是東亞的老大，除了中國與北韓，當時東亞幾乎所有國家在經濟上依附美國，在安全上依靠美國，雖然在地緣上，中國近，美國遠，卻偏偏因為體制不同，反而成了東亞諸國疏遠中國的主因之一。鄧小平改革開放後，體制差異因素逐漸淡化，雖然安全上，一眾東亞國家還是高度依賴美國，但經貿形勢與關係卻出現了大翻轉，美國影響力迅速淡出。

目前的形勢明顯地正在朝第三個階段發展，也即是安全形勢也正在或可能即將出現巨大變化，一眾國家對此雖有預感，但遠未做好準備。所謂「百年來未有之大變局」，核心意涵之一即是美國世紀霸權的式微和中國的崛起與邁向復興，大變局的變，指的當然不僅僅是中國和美國，也必然會輻射和覆蓋因中美形勢變化而必然受到牽動變化的全球，何況亞洲和距離中國最近的東亞。