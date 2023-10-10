前總統馬英九不滿國慶日的英文被改國名，以拒絕出席國慶大會表達抗議。蔡英文總統10日發表任內最後一次國慶演說，強調「中華民國台灣，已經成為2300萬人民的主流共識」，試問，蔡從未徵詢過台灣人民，究竟哪些人是她口中的主流？又是哪來的共識？

2019年，就在2020總統大選的前一年，兩岸關係陷入緊張，蔡英文「撿到槍」，大嗆大陸國家主席習近平，一時間從雇用御廚的「大小姐」變身為「辣台妹」，聲勢從谷底爬升。

那年的國慶演說，蔡英文首度提出「中華民國台灣」的名稱，強調「中華民國台灣6個字，絕對不是藍色、也不會是綠色，這就是整個社會最大的共識。」當時就被批評，這根本是「毫無共識的共識」。

2020年蔡英文選後接受BBC訪問，進一步主張「我們已經是一個獨立的國家，我們叫自己『中華民國台灣』」，此後多次公開演說，都稱我國是「中華民國台灣」。

蔡英文一再表示，這是台灣人的「最大共識」，今年則稱是「主流共識」。但蔡既未召開過國是會議、未尋求朝野對話，更別說與社會大眾溝通，又何來共識？

無論「最大」還是「主流」，蔡英文早就把自己當作「共識」的創造者，但即使在民進黨內，主張「台灣」的人也為數不少，力主「捍衛中華民國」的國民黨，更在2022年的地方選舉大獲全勝。

「中華民國台灣」是蔡英文自創，至今只有4年，不能與政府來台74年畫上等號，更不能拿來作為腰斬「中華民國」的工具。蔡英文反對獨裁，卻逐漸走上獨裁的路，把自己的想法硬是套上「台灣共識」的外衣，要全民來背。