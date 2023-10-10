藍白合在柯文哲、侯友宜和朱立倫三位主角的互動下，終於打開天窗，但內部仍然不缺雜音。「如果你的心是個池塘，丟顆石頭，激起波浪；如果是海洋，只見漣漪。」海基會故董事長辜振甫的這句話多麼值得心存狐疑的人們省思。

藍白為什麼合？說的現實一些，不合不會贏。總统大選和立委改選的博奕都是零合遊戲，贏者全拿，沒有贏得政權，再多的施政理想都是飄在風中的承諾。藍白單獨参選都很難在明年的大選獲勝，因而導致的敗選，卻得面臨社會民意很大的指責，藍營甚至可能面臨內部派系、路線紛爭的危機。

藍白合，不管怎麼合，怎麼配，都不能成為政黨的暗室交易，淪為政治的分贓。這也是民眾黨總統參選人柯文哲從談藍白合開始，就一直堅持應以政治理念為核心的合作基礎，他也多次強調，藍白合的精神應該是競合。國民黨總統參選人侯友宜相對提出「二對二溝通」、「三層面、六方向」的藍白合方案，呼籲雙方盡早坐下來談彼此關心的議題，不設前提。國民黨主席朱立倫也說，他很高興藍白的焦點回到政治體制、國家施政、社會安定等主題，把所有民眾期待藍白合的目的和理想一一來達成。

柯辦針對侯辦的啟動藍白合磋商回應：先確立「第三方公正民調」，再談見面。表面上看，順利接觸似乎又徒添變數。但仔細推敲其前文後意，加以比照侯辦提出的方案內容，其實並不突兀，也不衝突，只是雙方在民調的時間、做法或參數上保有相互協調的空間。最重要的是，藍白合在黨對黨的正式協商前，柯侯之間的幕僚溝通一直順暢進行，目前也確定彼此的政見十之七八雷同，今後只要柯侯朱繼續保持開明、開放、開創的心態，符合民衆期望的開心結果指日可待。

民調對於藍白合之所以重要在於，經由公開、公平、公正的民調才能取信於社會大眾，印證這場政黨合作不是暗室的利益交換，而是為國為民的透明聯盟。民調最讓人擔心是被對手灌票和帶風向，針對此一疑慮，柯辦曾多次聽取海內外民調專家學者的意見，認為有防止之道；何況，有關民調的問卷設計、提問內容、家數次數、時間區域，乃至相關參數等等，雙方都保留相互討論協調的空間，並非任何單方可專斷獨行。

在野針對明年的總統大選和立委改選，先後提出了在野、非綠和主流民意等大聯盟構想。現在藍白先談合作，郭台銘連署參選的行動也未中止，藍白和郭合作的大門是否完全關上了呢？就讓我們繼續看下去吧。

（作者為資深媒體人）

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