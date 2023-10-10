蔡英文總統在任內最後一次國慶演說提出四個原則，盼與北京發展可接受的互動基礎及和平共存之道。蔡英文任內最後一次演說凸顯「和平」，提出對兩岸的「展望」，究竟是對大陸喊話，抑或說給賴清德或美國人聽？實在讓人霧裡看花。

蔡英文提到的四原則是「以台灣民意共識為基礎，以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心」，藉此謀求兩岸可接受的互動基礎。坦白說，這是在不對的時間，說了北京也難接受的話。若明知如此，國慶講話也就徒具國際宣示意義而已。

以台灣「民意共識」為基礎，是想以此取代「九二共識」嗎？事實是兩個「基礎」天平不同，很難同日而語。一來，台灣幾乎不存在「民意共識」，否則就沒有藍綠天天的對抗。最近媒體民調顯示，對蔡英文處理兩岸關係的評價，38%的民眾滿意，49%不滿意，哪來的共識？反倒是多數民眾認同「台獨」、「民進黨執政」是兩岸最大變數。蔡英文或民進黨能依此「民意」改弦更張，進而締造和平對話嗎？

再者，蔡英文自2016年執政後，「九二共識」之所以成為中共19大、20大政治報告論述，就在其融合了兩岸共同的政治基礎，大陸對內能交待，且兼顧中華民國現行憲法的「一中」精神。民進黨不承認無妨，但想推動兩岸和平，又提不出具體取代方案，最後也只能淪為打嘴炮。

至於以「對等尊嚴」為前提，「民主對話」為程序，「維持現狀」為核心，更難看出其實質內涵。反過來說，台灣對大陸做到「對等尊嚴」了嗎？台灣50多萬新住民中，在台定居陸配25萬，但至今陸配比外配晚2年才能取得身分證，取得後參與公職要等10年，陸配接老邁雙親來台定居至少要10年，相較台胞赴陸所享受的優惠待遇，台灣對大陸有做到「對等尊嚴」嗎？

蔡英文盼兩岸都成為區域和平貢獻者，實則做為超級大國，大陸早已悄悄實踐國際和平締造者的角色。今年3月在大陸斡旋下，伊朗和沙烏地阿拉伯兩個長期的競爭對手，同意恢復中斷7年的外交關係；杭州亞運開幕前，大陸調派國航班機飛往敘利亞，專程接待該國總統阿塞德一家五口訪陸，去回程皆軍機護送防遭暗殺。對待小國尚且如此，難道會在兩岸暴衝嗎？

前總統馬英九因國慶日主視覺「Taiwan National Day」拒絕參加國慶活動其來有自，不管怎麼看，蔡政府不就是以「台灣」為名，偷渡「台灣國」。國慶期間如此展現國家象徵，正是貶損中華民國。一方面稱「維持現狀」是各方最大公約數，一方面又貶損中華民國，如此作為不正是一方面吃人豆腐，一方面不斷挑釁，更是衝擊台海和平。

確如蔡英文所言，「和平是兩岸的唯一選項」。但將中華民國偷天換日，絕難企求和平的到來。

（作者為資深媒體人）