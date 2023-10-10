面對2024總統大選，藍白沒有不合的道理，但是究竟該怎麼合卻陷入困局中。民眾黨總統參選人柯文哲在國民黨對其「民調決定人選」的方案持保留態度後再度出招，明白倡議選後應推動建立「內閣制」的憲政改革，表示若他當選總統，目標就是產生中華民國第一位「內閣總理」。

持平而論，柯P的主張對於藍白合，乃至於擴大整合的在野聯盟，不僅具有建立對話基礎並發展成實質合作的重大意義，對於我國朝向權責相符之憲政體制改革，亦可發揮推波助瀾的功效。

內閣制的倡議在台灣政、學界並非新鮮事，倘若細察憲法本文，我國本來就是修正式的內閣制，最高行政機關是行政院，行政院長當然就是最高行政首長，等同西方內閣制國家的實權總理，總統僅為虛位元首。

但因《動員戡亂時期臨時條款》凍結憲法諸多條文，賦予總統獨裁大權，儘管後來動戡條款廢止，回歸民主憲政秩序，然而接續的七次修憲卻將原本修正式的內閣制改造為由總統主導的雙重行政首長制，形成「總統有權無責，行政院長有責無權」的怪異現象，這也就是當前總統有恃無恐，行政院長怠職卸責的主因。因此柯P提出內閣制的主張，在一定程度上滿足台灣政、學界有識之士的期待，也符合民主國家責任政治的基本理念。

柯P在選前拋出「內閣制」的主張，對於藍白雙方由「堆疊共識」進入「實質合作」，提供了思考途徑與體現方法。國民黨對於柯P建議以民調決定誰能代表在野聯盟參選一事，固然給了一個軟釘子，但是國民黨企盼藍白合的意志強度並不亞於民眾黨。朱立倫主席多次強調理念與價值的結合是兩黨選舉合作的前提，而柯P提出的「內閣制」憲政改革方案，難道不是攸關國家生存發展的理念與價值？

回到政治現實層面，藍白雙方與其耗費時間斤斤計較總統大位誰正誰副的問題，不如正視台灣內外環境面臨的重大危機與挑戰，藉由這次選舉合作畢其功於一役，就算不能留名青史，至少也對得起後代子孫。

台灣目前至少有三害：第一，綠色恐怖與貪腐、引戰之害，全民期待「下架民進黨」實乃飽受折磨痛苦與心驚膽跳之後的卑微祈求，藍白高層豈能視若無睹而不攜手合作為民除害？

第二，權責不符與憲政崩毀之害，民眾記憶猶新的是《亞洲周刊》封面中小英女皇身著龍袍的無上威儀，這就是我國憲政體制缺陷所造就柯P口中的「民選皇帝」，此害不除，天下安寧？「內閣制」的倡議正是對症下藥，但也只有藍白兩黨選前與選後合作才能促成。

第三，政黨零和惡鬥之害，台灣政黨對立的多，合作的少，綠色執政期間民進黨為求永久執政，不惜採取各種方法削弱在野黨，使得台灣黨爭愈發激烈。倘若藍白可以聯手下架民進黨，之後建構穩固的執政聯盟，將創台灣政黨合作的首例，也可將黨爭之害降至最低。

如果藍白合體誓為周處，共除三害，這將是台灣政黨體系與憲政體制的重大正向變革，也將是台灣民主史無前例的一項輝煌紀錄。然而，政治是一種權力的分配，也是一種妥協的藝術，端看藍白兩黨領導人是不是有智慧來共創歷史了。

（作者為佛光大學樂活產業學院教授兼院長）