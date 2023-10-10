大陸商務部10月9日公告，對台貿易壁壘調查「鑒於情況複雜」延長三個月。陸方決定在意料之內，「以經圍政」意圖也眾人皆知，但截至今天為止，民進黨政府並未提出真正解決方案，總統參選人賴清德更是一再閃避。吃飯皇帝大，若大陸啟動貿易反制，最終受損的是百業庶民，而尋求連任的執政黨卻繼續當鴕鳥，令人悲哀。

百業心急 蔡政府躺平

兩岸雖然同為WTO會員，但我方禁止2509項大陸產品進口，雙方貿易不對等的事實，自然變成大陸對台政經戰略的一張牌，這是台灣必須接受的現實。因此，大陸商務部此次啟動對台貿易壁壘調查以來，言必稱「依法依規」，而這裡的「法規」主要指的就是《對外貿易壁壘調查規則》。如果仔細閱讀這份規則，更可以感受到民進黨政府的漫不經心。

大陸《對外貿易壁壘調查規則》的第二十六條，列明了商務部應當終止貿易壁壘調查的主要三類情形：第一，被調查方承諾在合理期限內取消或調整相關措施；第二，被調查方承諾在合理期限內向陸方提供適當貿易補償；第三，被調查方承諾履行經貿條約或協定義務。

換言之，蔡政府作為「被調查方」，若希望陸方停止調查，應就這三點予以回應，表達改善或調整的意向。但經濟部、陸委會只是跳針般表態，願意在WTO架構下進行協商處理，顯然是驢頭不對馬嘴！民進黨政府不會考慮取消或減少對大陸商品的禁令，喊話談判只是以拖待變。

既然民進黨政府提到了「談」，那麼再來對照大陸《對外貿易壁壘調查規則》第三十三條，可以知道明年1月12日，當大陸正式公布調查結果、認定台灣設置貿易壁壘後，對岸可能採取的措施：第一，進行雙邊磋商；第二，啟動多邊貿易爭端解決機制；第三，採取其它適當措施。

上述第三項措施，也就是「對等反制」，包括全部或選擇性禁止台灣商品進口大陸，或對部分或全部台灣商品輸入大陸加徵高額關稅。截至今年8月，大陸依然是台灣最大貿易夥伴，我出口大陸商品總額超過東協10國之總和。儘管今年全球外貿環境惡化，台灣對兩岸貿易（含陸港）的依存度仍然高達三成以上，這部分若腰斬乃至清零，絕對是台灣經濟不可承受之重。

蒼生為念 應務實協商

因此，若大陸啟動「對等反制」，會如何影響台灣的就業率？短期內如何填補三成的兩岸貿易訂單？政府是否有因應預案供業界參考執行？賴清德作為執政黨主席、總統參選人，應該把因應策略列為2024競選政見中最優先政策，向選民說清楚。但賴清德只是空泛高喊「經貿走進國際」、反對「服貿鎖進中國」的口號。

退一步講，即使大陸結束貿易壁壘調查後，仍保留的空間，也只會讓短痛變長痛。兩岸自2002年加入WTO後，從未在WTO架構下進行協商，馬政府時期透過簽署ECFA，才建立雙邊經貿磋商機制，所以問題又回到了九二共識，民進黨不接受九二共識，大陸不會恢復雙邊磋商。民進黨主張的「WTO架構下協商」，大陸既不可能同意，台灣也不會在WTO告贏，畢竟設置貿易壁壘的是台灣、而非大陸。

山窮水復之間，辦法未必沒有，關鍵要看賴清德是否以蒼生為念，回到「務實主義」立場。扁政府任內，兩岸先後加入WTO與小三通啟動，可以視為難得與北京達成默契的亮點。當時在民進黨執政之下，中華民國以「台澎金馬特別關稅領域」加入WTO，不明示反對以「中華台北」作為英文代稱，事實上就是維持兩岸現狀的務實處理方案。

如果賴清德2024政見清楚宣示：第一，將務實檢討兩岸貿易體質，在管控國安、食安風險的前提下，降低貿易壁壘；第二，WTO模式下，兩岸經貿關係是兩個區域性經濟體的關係，應務實協商、尋求解方，盼對岸接受；第三，基於善意，不會片面中止ECFA，希望對岸相向而行。這是賴清德向台灣、向兩岸以及國際社會表明，自己「務實」多於「台獨」的最佳機會，繼續做鴕鳥，埋葬的恐怕是台灣經濟的未來。