如果不是馬英九在國慶前突然發難，怒嗆蔡政府刻意將中華民國的國慶日變成「台灣國」的國慶日，等於是偷渡台獨路線，因此拒絕出席今年國慶大會，爆出前總統抗議而缺席國慶的新聞，連帶使得藍營的主要政治人物通通不來，各自參加自己的國慶活動，今年的雙十國慶恐怕氣氛會更平淡無奇，而且全程四平八穩，幾乎沒有什麼特別值得評論的爆點。

2023年的雙十國慶有兩個背景，一是蔡英文總統任內最後一次的國慶講話。過去每任總統尤其是剛就任時，都會精心擘畫提出能感動人心或開創視聽的「政見」，也成為國內外檢驗、評析其未來掌理國政的重點；但這次可視為蔡的畢業典禮致詞，幾乎沒有特殊的論述，不僅沒有什麼爆點或金句，連她背後文膽一向擅長的文青式感性措辭也收斂不少。

在外界最關注的兩岸路線主張上，比起前6年她都會提出的各種論述或新詮釋，此次的表達尤顯溫和平實，卻也毫無新意，幾乎就是照本宣科、常識性的基本宣示。另一方面，任內最後一次國慶演講，恰好也成了她總結政績進行大內宣的最好機會，潛艦國造、婚姻平權法案、軍公教年金改革是她擺在前三位的政績，卻也是大方向雖無誤，實施內涵卻充滿爭議的隱藏火藥庫；而她自我表彰的政績對照洋洋灑灑的弊案紀錄，更讓人彷彿置身錯亂的平行時空。

二是恰逢明年初改選總統與國會，馬英九的抗議缺席與藍營的跟進，當然也有選舉的考量，結果民眾黨主席柯文哲並未配合而仍然參加。藍營這次超越統獨、主動打起中華民國保衛戰的效應能延續多久、多大，值得觀察。

今年國慶主視覺的英文標語是「TAIWAN NATIONAL DAY」（台灣國慶日），蔡政府再度讓「中華民國」被消失，這種現象早就是漸進式行之有年，因此民進黨才會譏諷馬英九反應過度；但馬的反應也說得通，因為他連續兩年都表達不滿或規勸，直到第三年才終於發作。

事實上，在2019年國慶演講所提出的「中華民國台灣」，正是蔡英文最自豪的「改國號」之舉，而且硬是將中華民國的歷史切掉了在大陸的38年，這是繼民進黨先是借殼中華民國，再繞彎、以英文偷渡台獨後的另一偷天換日手法，更讓她在今年國慶宣稱「中華民國台灣已是主流共識」。

其實國民黨對此早有論述，亦即「中華民國是我們的國家，台灣是我們的家」，對兩者之間的認同熱愛情理兼具、毫不矛盾，但如果明年的大選賴清德勝選，「務實的台獨工作者」上位執政後，中華民國與台灣之間融合的天平必將更為傾斜，無論是「國家或家」都可能陷入更不可測的險境。

蔡英文堪稱是民進黨完全執政以來權力最大、無可節制，也是任內從個人到政府，各種貪腐弊案與疑案最多的總統，2024年以後也許就不關她的事，但台灣的未來與諸多弊案的真相，無疑地取決於這場悶燒的選戰。

（作者為資深媒體人）