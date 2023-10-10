2024大選日益逼近，喧騰糾結多時的在野「藍白合」問題，已從最早的應該合、必須合的議論，演變到現在到底該怎麼合，甚至焦慮究竟能否合得成的緊迫階段。如今大家都看得到的是，藍白雙方雖都沒有把話說死，但也不過就是不死不活而已；在野兩黨說要合作，充其量依舊是有想法，卻始終沒做法，而且沒互信，使得整合的氣勢與時機不斷流失，急煞更氣煞了無數企盼政黨輪替的民意與民氣。

盡快整合 再談制度理想

繼率先提出以民調決定誰為正選，民眾黨總統參選人柯文哲又提出「終結有權無責獨裁總統制」的修憲主張，而國民黨總統參選人侯友宜也終於拋出2對2溝通的方案與人選；柯P種種主動出擊的動作、聲量，充分流露小黨靈活機動的選戰謀略，也對照出如「沒落貴族」般的國民黨，在因應現實變化下的進退兩難、瞻前顧後，既不願被比自己小的民眾黨牽著跑，卻又提不出能讓對方乃至民意信服的主張或策略。

然而柯P所提出改造國家體制為內閣制的訴求，雖然展現出選總統應有的格局與高度，也頗能化解藍白合應是理念結合而非權位分贓的疑慮，但任何人皆知，修憲的條件、門檻與過程困難重重且曠日費時；事有先後緩急之分，當務之急絕對是盡快促成競選整合，然後齊心合作，感動民心，在勝選後才可能完成未來的理想，而非高來高去、不切實際的美夢。從選戰時在野整合的聯合政見到勝選後合組聯合政府，修憲改為內閣制的主張當然可以作為藍白合的重點訴求，但絕不應成為先設條件的障礙。

明知不合只有死路一條，藍白之間再如何困難也要找出妥協之道。從放話試探進展到實質磋商，為了展現真正的誠意與擔當，排除虛假的人為障礙，當前有兩個問題必須盡速釐清。

一是雙方迄今到底如何實質洽商？國民黨提出以金溥聰、黃健庭為磋商代表，實在啟人疑竇，金一向是「主戰派」，黃則代表朱立倫，果然柯營推派黃珊珊、周榆修為代表，黃一向是藍白合的強硬派，這個名單究竟是想談？或想拖？這也牽涉到國民黨談判的主導權，究竟是侯友宜、朱立倫或金溥聰說了算，必須事權統一，明確釐清，而最後當然應該是侯、柯兩位主角共同議定。

二是正副總統搭配競選的整合方案必須明確、公平、務實、有公信力。柯文哲說要比民調，有學者認為除了比民調外，也要比政黨總體實力，可以各占一半來決定正選；侯營則擔心民調會被綠營灌水，而且被「郭台銘經驗」嚇到，憂心技術性爭議會導致輸者翻桌的雙輸結局。

藍白再拖 葬送台灣未來

不需要懷疑侯友宜、朱立倫、柯文哲3人，他們都希望藍白合成局，一舉實現政黨輪替，但藍白合顯然面臨「方法」與「互信」兩大障礙，障礙不排除，「合」只是空談。

有些人認為藍白若合不成，對國民黨的傷害將遠大於民眾黨，侯友宜的損失也遠大於柯文哲，敗選後國民黨更可能再分裂而愈趨弱小，這就是柯吃定國民黨的原因。但這種看法有其盲點，畢竟藍白若不合並非藍營的內鬨，國民黨基層強，最壞不過是繼續維持第二大黨地位，2028年仍可徐圖再起。但柯文哲與民眾黨就只能維持6到8席不分區立委的小黨結果，而且必遭繼續執政的民進黨更加打壓，遠不如與國民黨合作拿下政權，從此能有更大的發揮效能。更要緊的是民進黨若繼續執政，最大輸家將是整個台灣的未來，屆時魚死網破、玉石俱焚，說什麼都是枉然。

藍白協商合作，競選總統正者要不要釋出組閣權給他方？如何掃除「民選皇帝制」，恢復立法院的制衡機制與獨立的司法、監察權？這都需要智慧、妥協與決心；不切實際、光想靠行銷造勢，一把賭大全拿固不可取，但強裝老大、看不清現實與時勢，妄想以拖待變更是敗亡之源。說穿了，國民黨早已非什麼泱泱大黨，民眾黨也只是個一人黨，再這樣裝神弄鬼、眼高手低地拖混下去，只有大家一起陪葬完蛋，兩黨自己也絕沒有任何好處。

只要有心，再大的困難也可以解決；如果無心，什麼都是障礙、處處皆是關卡；到底是人民重要？還是國民黨、民眾黨的利益重要？政客老是掛在嘴上的民意，將會做出最公平也最殘酷的審判。