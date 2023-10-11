上個月趕車從廈門到福州，到廈門北站四點半，買完票過安檢，距G1660高鐵上車時間不到25分鐘，不及買餐食，只好先上車。

坐定以後，動姐（大陸稱動車、高鐵服務員叫動姐）送來一小包點心和一瓶柚汁。好像高鐵一等座才有，動車的一等座就沒有。

肚子餓得慌，趕忙詢問餐車買得到盒飯不？

她很有禮貌，說會請人送過來。

隔壁座3個小姑娘要搭到杭州，嚷嚷著要吃豬腳飯。然後拿起手機車開始訂餐。

大陸的動車高鐵開放站外訂餐，要在車程距離一個半小時以前，向各站特定商家訂餐。

比如她們向福州站外的餐廳訂妥豬腳飯，到了福州站，就有一大箱子送到站台上，動姐再依訂單號送到座位上。

動姐推著車子過來，只剩一種雙主食盒飯，要價60人民幣。冷凍餐盒微波加熱，欣慰的是，白飯那個盒子寫著：保存期限36小時。很感人。

大陸高鐵便當。（作者提供）

多年前，大陸動車冷藏白米飯有保存期限180天的世界紀錄（這條新聞是我處理的）。

60塊人民幣的雙主菜盒飯，有牛肉、巴沙魚、杏鮑菇炒豬肉、兩個藕盒，配菜還有武林長青樹三色豆。不可謂不豐盛。

對一個饑不擇食的人來講，這盒飯的口味不算太糟。至少贏過我當兵時小島廚師做的飯菜，那個廚師阿雄，煮什麼都拚命倒醬油，每盆菜烏漆麻黑。

有一回停電，晚餐時，我們看不清菜色內容，吃進嘴裡嚥進肚裡，還是沒搞清楚每盆菜的差別。

動姐不時會推車來售賣星巴克咖啡、哈根達斯冰淇淋。

看她們很認真的走來走去賣咖啡（但不會強力推銷），對鐵路公司的商業精神很是佩服。想不明白，車上東西賣這麼坑爹的價格，他們還能運營到賠錢！

回台是從金門飛台南，中午時分抵達，一到台南火車站就先去買鐵路便當。

台南站很小，站台上一支小旗子「台鐵本舖」，阿里山雙主菜便當只要台幣100元。

有滷排骨、鯖魚、筍子花椰菜等等，沒有三色豆，飯量不多，但價格實惠。

大陸高鐵那個盒飯的白飯分量有點多，我只吃了一半，台灣的鐵路便當則吃得乾乾淨淨。

以性價比來講，台灣鐵路局便當，完勝大陸鐵路公司高鐵盒飯。兩者的距離，大概八百公里！（洪肇君/資深媒體人）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。