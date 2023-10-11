教育部推出「0～6歲國家一起養」宣傳廣告，劇情是一名已婚、育有2名子女的男性拜託媽媽代收訂購的「公仔」包裹，結果媽媽認為公仔無用，把貨款拿去買育兒用品……，遭網友質疑有歧視動漫迷之嫌，連綠委都大罵廣告傳達錯誤偏見，要求教育部必須深刻反省，教育部迅即道歉下架。

台灣少子化趨勢明顯，根據官方出生人口數的統計，1979年38萬1037人，1999年為27萬217人，2005年19萬5331人（首度跌破20萬人），至2020年為16萬5249人，出生率腰斬嚴重下滑，這是國安危機，引發包括學校招生困難、生產力不足、役男徵兵不易、稅負歉收等，所以政府很早就成立「少子女化對策辦公室」，可惜一事無成。

蔡政府沒有許孩子們一個〈快樂天堂〉，光喊「0～6歲國家一起養」口號，年輕人埋單嗎？想想，當孩子出生後，未來將面臨何種情境：

首要面對的就是食安問題，孩子的營養和食安絕不能輕忽，可是包括：萊豬、萊牛、美豬洗產地、巴西「壞蛋」、日本核食……簡直糟糕透了，「助日」大使謝長廷甚至說「微量的放射性元素反而對身體有益」。哇哩勒，蔡政府所謂「國家一起養」，這般餵養孩子，豈能健康長大？

再想想，平常不講愛國教育，一味反中、抗中、仇中，搞得兩岸兵凶戰危，孩子滿16歲要列入動員造冊、兵役延長一年、募兵興趣缺缺；連畢業找工作，要麼低薪、要麼就是被詐騙集團騙去當豬仔宰。幸運一點的，拜對老師門下抄襲論文、假學歷，再混個黨工做做，賭賭會不會被性騷擾，再幸運一點或許還可領個「九萬」薪水騙呷騙呷。這樣能讓孩子快樂長大？

洗腦老百姓、催眠老百姓，當中山大學女學生提問賴清德民進黨貪腐弊案，結果被回以「有哪一件具體事實」，女學生還被網軍出征，孩子們怎能免於恐懼、「信賴台灣」？就連中華民國國慶日的英文名字也被偷偷改為「Taiwan National Day」，不是菜英文，就是真騙人，再不就是不敢光明正大以真面目示人！

〈快樂天堂〉是1986年一首膾炙人口的老歌，當時還有〈明天會更好〉、〈我的未來不是夢〉……台灣曾是亞洲四小龍、曾有過台灣錢淹腳目的美好年代，那個年代的孩子已經為人父、為人母，經過、走過、沒錯過台灣的黃金歲月，不過，現在的孩子在目前民進黨執政的環境下長大，要他們相信政府說「0～6歲國家一起養」，人生好難、孩子好騙，廣告下架是對的！

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