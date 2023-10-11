日前民眾黨的總統參選人柯文哲的新書《漫畫柯文哲》，由於在序中對台灣的漫畫有所批評，遂引起漫畫界的「公憤」，認為柯文哲對台灣漫畫產業「一點都不了解」、「淺薄而主觀」，一片撻伐之聲，逼使得原已印就、準備開賣的書，不得不改寫序文而重印，延遲到10月中旬以後再出版。

柯文哲固然在陳述當前台灣漫畫產業的狀況時，的確犯了若干的疏漏，如可能沒看過葉宏甲的《諸葛四郎》，便誤以為這是早於劉興欽《阿三哥與大嬸婆》的先輩作品；又或者誤解了華陰街的「漫畫基地」其實本土漫畫多於日本少女漫畫的事實；但是，如果就以此來指摘柯文哲「不尊重」、「不重視」台灣漫畫界的努力，恐怕就是言過其實了。

首先，柯文哲之所以選用漫畫的方式呈現其政治理念，豈不是正是察覺到在21世紀這個圖像效果遠大於文字功效的現象，認為漫畫可以突破舊時普遍認為「漫畫是給小孩子看的、娛樂用的」窠臼，而率先作了突破？誠然，在陳水扁時代，2003年有《平民總統阿扁》的問世，但20年來，又有何驚人的新作出現？如果這不算「創新」，那什麼才是「創新」？

其次，柯文哲所說的台灣缺少「重要主題」、給「成人看的」漫畫，是不是實情？當然，漫畫界對於台灣近年來有關同性、歷史、人權，乃至白色恐怖等題材的作品，也都有相當的努力，也不乏有在國際上獲獎的斐然成果。但是，在整個台灣社會又曾引起過怎樣的迴響？漫畫業的工作者，也承認自己「努力不夠」，這豈非就是事實？如果相較於日本漫畫、美國漫畫，除了漫畫風行之外，更衍生出無數的影視、動漫、玩偶等成品，台灣的漫畫界真的要關起門來自嗨嗎？以此而言，柯文哲選擇以漫畫呈顯其一生傳記及政治理念，等於為台灣漫畫界注入一股活泉，豈非更可以樂觀其成，而不必過於苛求？

台灣漫畫界的努力，應是大家都有目共睹，也應給予熱烈的掌聲以鼓舞的。但是，平心而論，及至目前為止，的確還止限於兒童與青少年閱讀的範疇，多數人還是和過去一樣，將其視為不登大雅之堂，適足以玩物喪志的閒書而已。

生長於《諸葛四郎》、《阿三哥與大嬸婆》世代的「老人家」，幾乎每個人都有過因閱讀漫畫而被父母、師長懲處的慘痛經驗，漫畫演進成電玩，又有多少家長、師長憂心忡忡，認為子弟沉迷於此，必將荒廢學業，而引以為戒？從過去到現在，整個社會對漫畫的觀念，除了專業的漫畫工作者及喜好者外，果真又有了怎樣的改變？

近日教育部因為「0〜6歲國家養」的廣告影片，有鄙視「公仔」、「尪仔」的嫌疑，引發了眾怒，不得不下架、道歉，其實不也就證明了我們社會上對許多有益於身心的文創產品，到目前仍然是舊殼未去，而新芽未發？這才是最關鍵的所在。

漫畫是通俗化產品的一種，可以承載的內容是絕對不遜色於文字的，但通俗的基礎，是必須扎根在廣大的群眾之上，才能可久可大的。沒有厚實的群眾基礎，再如何努力，都只可能是小眾。如何扭轉社會上一般人的觀念，不但是漫畫界人士，更是政府應該積極有所作為的大事。我們理應共同努力，漫畫家充分發揮實力，以豐富的想像、多元的題材，創造出更生動、更活潑、更雋永、更深刻的作品，而政府則應多加鼓勵，就如同韓國傾全國之力，扶植動漫產業一樣，才能使台灣漫畫能夠嶄露頭角，寫下新的一頁。

質實而論，柯文哲並沒有不尊重漫畫界、也不可能否定漫畫業者的努力，重新印刷，正顯示了尊重；教育部也未必真的鄙視公仔、玩偶，下架道歉，也是知錯能改。這些都不必苛求，重要的是，整個社會的觀念，必須重新加以調整，在21世紀文字逐漸失去其原有的敏感度與魅力的時代，如何利用圖像、偶具，作為新時代、新觀念的傳播工具，才是最重要的課題，而這才是大家必須共同戮力以赴的所在。（作者為台師大退休教授）

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