國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）在2024總統大選是否會合作，各界高度關注。（中時資料照）

2024年1月總統選舉，到目前為止，是四腳督的態勢，如果藍、白不整合，以現有的民調民進黨可躺著選。但民調也顯示，台灣民意超過60%要民進黨下架，希望台灣有一嶄新的政治局面，來迎接未來8-10年台海的和平。

以目前民調來看，藍白在伯仲之間，有時藍高，有時白高，但都在誤差範圍之內，因而台灣媒體稱之為麻花現相。

9月28日民眾黨柯文哲在「中華戰略學會」的講話，他認為藍、白一定會合，問題是怎樣合。次日柯文哲發言人說，「藍白合的條件是要看民調」，民調輸的一方即退選。10月初柯文哲在美國西海岸訪問時，提出希望有五家民調公司的民調為參考依據。

藍白雙方皆認同，首要要整合的是施政理念，只要雙方進入協商，共同的理念是比較容易出爐的。

其次對中華民國未來的憲政體制，雙方皆贊成修憲，而以內閣制的方向發展，使台灣的民主體制更有穩定性、而且權責分明。

最後是如何實質的整合，若一方要民調，但是另一方也可提出要看實力。

以目前的態勢，民眾黨在立法院無區域立委只有五位不分區立委，而中國國民黨在立法院有區域立委22席，不分區立委13席。

以目前直轄市及縣市長的席次，民眾黨只有新竹市市長一位，而中國國民黨則有直轄市市長及縣市長15位。直轄市及縣市議會議員，中國國民黨367席，民眾黨14席。直轄市及縣市議會議長，中國國民黨13位，民主黨則無。這是雙方政治實力的懸殊對比。當總統與立法委員進入實質參選階段，若國民黨有70餘位區域立法委員參選人，母雞與小雞可相輔相成，其造勢之威力是可觀的。

前高雄市長韓國瑜10月9日在臉書上曝光了與柯文哲見面會談後的合影，直言「我衷心盼望，用小我凝聚大我，桶篐不是一個人，人人都是桶箍，把改變的力量團結起來。」柯文哲則囬應「多年不見，韓市長還是風趣健談，充滿熱情。」這是麻花已開始解纏了嗎？

10月10日國民黨總統參選人侯友宜提出兩黨分遣2對2代表來溝通整合，藍營將派侯競辦執行長金溥聰於与黨秘書長黃建庭。民眾黨總統參選人柯文哲與10日下午回應，提出將派競選總幹事黃珊珊，競辦主任周榆修出談，並提議舉辦三場政見辦論會，會後比民調。

若問麻花解纏是否已開始，目前勢態更像是在呼喚八方風雨，在順應原有的60%民意基礎上，開始呼喚一個大風潮出來。辯論勢將點燃台灣民主如何向更好方向發展的討論，痛徹檢討民進黨必須下架的理由，湧現正義不可擋的大趨勢。期待柯文哲、候友宜、朱立倫、韓國瑜及其他相關人士，抓住世紀改變的契機，用最高智慧和耐心，完成台灣民眾希望未來沒有血腥戰爭，能過平安、幸福生活的共願。（作者為前中國廣播公司總經理）

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