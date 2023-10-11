突如其來的以巴衝突讓誰操碎了心？答案是企圖與以色列恢復正常關係的中東國家、美國、歐洲、烏克蘭。那麼，作為局外人，台灣該如何看待這場「永遠的戰爭」？

從地緣政治觀點談這次大規模衝突的輿論已然不少，簡單描述，哈瑪斯的「自殺式攻擊」，是為了防止在美國促成阿拉伯世界與以色列和解的趨勢下，巴勒斯坦問題被邊緣化的危機。

美國全球影響力衰退，既想逐步自中東撤出，又想在此地區維持一定的政治份量，所以企圖繞過巴勒斯坦問題，強推「亞伯拉罕決議」促成沙以和解，此舉讓約旦河以西的巴勒斯坦人充滿生存危機感，而解決危機感最直覺的途徑就是開戰。簡言之，這是又一例美國霸權所催生出來的戰爭。

巴勒斯坦一向不是和平之地，其與以色列的武裝衝突從沒斷過，今年更有多達8起的小型衝突，10月分這一次是以色列50年來未曾見過的大規模襲擊，各方都擔憂中東戰事將失控擴大。

烏克蘭戰事還未結束，以巴衝突又起，按戰略利益論，美國實力今非昔比，身上的各種包袱沈重不已，應會盡可能限制以巴戰爭的規模，避免被拖入另一個泥淖，另一個錢坑。因此，比起戰爭本身，我更關注西方輿論反應，將之與俄烏衝突的一面倒激進輿論放在天秤上秤一秤，看看差距有多大。這是較值得台灣參考的面向。

站在道德高度看，巴勒斯坦與以色列到底誰欺負誰？歷史給出的答案清晰而明確，以色列是施暴者，巴勒斯坦是受難者。然而，作為西方插在中東的橋頭堡，以色列長久以來受到美歐的支援與袒護，輿論敘事中的猶太人，是自古以來就充滿受難經歷的民族 -- 必須強調，猶太人掌握了極多的影視新聞媒體，並透過此渠道不斷販賣受難故事 -- 因此，戰爭狀態下的以色列，好似天生就佔據道德高度，無論他們對鄰居的行為有多惡劣殘暴。

受難者敘事與英雄敘事往往是同一種敘事，只要是被迫還手，再惡劣的手段也被認可為英雄事蹟。站在不同立場，哈瑪斯與以色列雙方都既是英雄，也是受難者。這種「雙軌同源」的敘事，其實是發給施暴者許可證，好像只要披上受難者外衣，對身形巨大的敵人就可盡情挑釁，對身形嬌小的敵人就可花式踐踏。

10月8日，紐約時代廣場有兩場針鋒相對的集會，挺巴勒斯坦團體高呼：我們的英勇抵抗繼續證明，當我們的人民遭受殖民、殘酷和種族清洗時，我們絕不會袖手旁觀……我們維護我國人民反抗殖民主義和帝國主義的權利，並以任何必要手段討回我們土地的權利。

這番慷慨激昂的言詞觸怒了對街挺以色列的團體，也觸怒了典型的白人精英，輿論撻罰「挺巴」團體無視哈瑪斯「綁架，強奸，殺害平民」的暴行，是美國道德破產的象徵。

有意思的是，精英指控的「挺巴」對象，遠不止於阿拉伯裔美國人，還包含更多的左翼青年白人，他們被貼上「民主社會主義」(Democratic Socialists)的標籤，也就是一般被稱為「進步人士」，「覺醒青年」的千禧世代族群。此一族群早將不少民主黨人送上了國會議員寶座，是美國當前流行的「文化戰爭」左翼主力。

換言之，在道德層面，美國反左翼人士也為以巴衝突操碎了心，他們的焦慮更深層，因為美國年輕人已擺脫了傳統「猶太受難者」敘事，且毫不猶豫地站在對立面。

左翼掀起的文化戰爭，思想基礎來自於多元文化，包含多元種族平等，性別平等，語言平等，宗教平等種種面向，對傳統價值進行徹底的解構，否定與毀壞。這就是當前美國的世代鴻溝，思想鴻溝。因此，在許多覺醒青年的認知裡，美國是壞蛋，第三世界是好人，而長期佔據文化主流地位的猶太人，自然就是該被打倒的對象，巴勒斯坦人則是亟待拯救的受難者。

文化戰爭沒有對錯，只有選擇，今天美國社會的巨大分歧，是因為年輕人選擇了「傳統的背面」，而原本的主流則陷入非主流化的焦慮。右翼節節敗退，甚至連軍隊都被迫服從多元觀點，無法體感的遙遠戰事就更不必說了。

新文化選擇的產生，往往來自舊文化的壓迫，因此要說誰是兩位一體的「受難者與英雄」，左翼會舉手，被動反擊的右翼也會舉手。如此一來，左右翼的鬥爭，就是至死方休的戰爭，美國困在自己設下的迷宮與自己創造的業障裡。

反猶太，反美帝國的覺醒文化，將使得站在「進步派」那一邊的民主黨，再難於海外毫無歉意地壓迫第三世界弱小。事實上，現在連三軍招募都已招不滿人，因為右傾的軍人家族不願再送子弟從軍保衛「左翼分子」，而這一切的巨變，決定了拜登難以「無顧忌支持」以色列的復仇之戰，相反地，白宮有太多理由遏制事態擴大。

與俄烏衝突的姿態完全不同，布林肯僅公開支持以色列「防禦」哈瑪斯的「恐怖攻擊」，親民主黨媒體則「識相地」將抨擊焦點限縮在哈瑪斯，而非所有巴勒斯坦人。CNN以頭條報導「苦難的巴勒斯坦人流離失所」，華盛頓郵報甚至出現要求美國承認「巴勒斯坦國」的輿論。

大西洋彼岸，歐盟第一時間雖暫停了巴勒斯坦援助，但內部又出現分歧，「懲罰所有巴勒斯坦人民有損歐盟利益，且形同助長（哈瑪斯）恐怖分子」這種聲音正在質疑歐盟的「親以」膝蓋反應；歐洲左翼則普遍同情巴勒斯坦，包含愛爾蘭與北愛爾蘭新芬黨，法國「不屈服黨」，西班牙「我們能黨」，希臘的「MeRa25黨」與共產黨等。

西方這次表現不像對俄羅斯那般決絕，原因除了不希望事態擴大，也是因為哈瑪斯與以色列實力的懸殊差距。英雄與受難者敘事向來是站在弱者那一方立論，俄羅斯是強者，巴勒斯坦卻是弱者，指責弱小的敘事毫無說服力，即便弱小的一方很殘暴。「恐怖分子敘事」是繞過指責弱者的基本做法，所以西方都將攻擊點放在哈瑪斯，即便第三世界普遍沒將哈馬斯認定為恐怖組織。

手握來自西方的「施暴許可證」，以色列在中東留下了太多仇恨，讓自己陷入永遠的戰爭。從當前的危機與西方敘事的轉變，顯示猶太人的受難者形象已經耗盡，英雄敘事更是無從說起。

這也是告誡小國，不要以為自己手上有什麼挑釁許可證或歧視許可證，可以對身型較大的鄰居盡情仇恨與詆毀，當個「惡毒的受難者」或「殘暴的英雄」，都是自陷危境的愚行，和平並非建立在虛假雙標的敘事上，戰爭才是。（作者為自由撰稿者）

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