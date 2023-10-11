最近幾天加薩地區的哈馬斯好戰分子對以色列發動奇襲，造成以色列重大的人員傷亡。很多人認為這是因為以色列的鐵穹飛彈防空系統出了問題，但實情是這樣嗎？

鐵穹飛彈防禦系統是以色列自行研發，在2011年3月正式開始部署，並在與哈馬斯10多年來的實際衝突當中證明，攔截有效率高達90%以上；這幾年在美國雷神公司的協助之下整個系統更有改進。美國的飛彈防禦技術舉世聞名，但也不免向以色列購買，陸軍已於2019年購置兩套，包括480枚飛彈，海軍陸戰隊也有意跟進。新加坡已經買了一套，德國、羅馬尼亞等國也都有意購買。烏克蘭曾提出要求，但被以色列拒絕。

以色列飛彈防禦系統有低中高3層。鐵穹飛彈系統屬於短程、低空系統；Davis's Sling（大衛的吊帶或Magic Wand魔杖）是中空防禦；Arrow 3（神箭3）或Hetz 3是為高空防禦。基本上都是自主研發，或後來與美方合作的成果。近來美國已經同意將神劍3飛彈防禦系統賣給軍事科技大國德國，售價高達35億美元。由美國、德國等國家的背書，可以想見以色列的飛彈防禦系統在技術上絕對是經得起考驗的。

鐵穹飛彈防禦系統是一種低空的、廉價的、機動的、全天候、防禦範圍比較小的系統。防禦的距離大約4到70公里，防禦的範圍155平方公里。由Rafael Advanced Defense Systems 及Israel Aerospace Industries 研製。這是兩家以色列最大的軍火公司。這個計劃2011年獲得美國16億美元研發經費的資助。

鐵穹飛彈防禦系統包括偵蒐設備、多功能雷達、控制系統、發射器以及車輛。當一枚火箭彈由加薩地區射到以色列境內的時候，鐵穹只有20到30秒的時間來研判會不會落在人口密集的住宅區或是落在無人的地方；電腦迅速研判之後才決定要不要進行攔截。簡單的來說就是1，detect；2， predict；3，assess；4，intercept 。四個步驟要在極短時間之內完成。根據著名的珍氏（Jane's）防衛公司的資料，鐵穹的飛彈規格是長3公尺，直徑15公分，重90公斤，其中是11公斤是高爆彈藥。

2014年、2021年哈馬斯與以色列的兩次比較大的軍事衝突中，哈馬斯非密集式發射的3、4千枚火箭彈，90%以上被鐵穹攔截。哈馬斯的火箭彈主要是有Qassam 1~4 型，長約2公尺、重40公斤、直徑11公分、彈頭10～20公斤，飛行的距離只有十多公里。另外還有Al-Quds, Al Nasser 等火箭彈，不具有導引系統而且殺傷性都有限。不過，有很多報導指出哈馬斯擁有伊朗製造的Fateh-110 地對地飛彈，彈頭高達500公斤，殺傷力很大。伊朗也提供了Fajr 3，Fajr 5 及 M 302s 給哈馬斯。哈馬斯自製的每一顆造價約1000美元，而鐵穹系統一套就要5000萬美元、一顆飛彈美金4～5萬元。由數字上可以看出來，以色列要防禦哈馬斯的飛彈真是不划算。

過去10多年哈馬斯與以色列的衝突當中，以色列人死於火箭攻擊的人是非常的少的，這一次應該也不例外。2012年的軍事衝突當中，以色列只有一名軍人死亡； 2014年的大規模戰鬥當中，以色列軍人的死亡人數也不過是73人。

這一次以色列軍民傷亡慘重，不是由火箭彈造成的，而是被大約1000名哈馬斯突擊隊所濫殺的。他們突破防線之後不論老人、小孩或參與音樂會活動的年輕人，一個也不放過。澳洲戰略研究所（Australia Strategic Policy Institute）的Malcolm Davis 表示，數千枚火箭彈在極短的時間、向距離不遠的以色列轟炸，不是任何飛彈防禦系統可以攔截的。澳洲戰略分析研究院（Strategic Analysis Institute）Michael Shoebridge也表示,在哈馬斯發動飽和式攻擊之下，以色列的飛彈防空系統是非常有效的。哈馬斯這樣做的目的是要以色列分神（distraction），以掩護其發動地面的攻擊。以色列目前只有10套鐵穹飛彈防禦系統分布在各處，每一套有3到4個發射架，每個可以發射20枚飛彈。由於數量太少，在遭受到飽和式攻擊的時候自然有所疏漏，但絕不是攔截失效。

以色列的國防工業強在自主研發的能力高，這是台灣應該效法之處。

以色列與台灣最大的相似之處是沒有打一次敗仗的本錢；最不同的地方是以色列經歷大大小小的戰爭，從來沒有要求美國出兵援助。

大家都知道戰爭沒有贏家，但未來各式各樣的戰爭還是會繼續下去！（作者為前駐以色列特任大使）

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