哈馬斯對以色列的襲擊造成嚴重傷亡，隨著以軍快速動員與報復行動的展開，衝突規模將持續擴大，並將造成嚴重傷亡。全球經濟原本就因烏克蘭危機升級而受到衝擊，以巴衝突勢必對全球穩定帶來新的不確定性，進而打擊市場信心，妨礙世界各國遏制通貨膨脹的努力。

美國軍援 火上澆油

新一輪衝突爆發後，國際油價隨即走高。令人擔憂的是，局勢若持續激化，勢必損害中東和平進程，不但會對中東地區造成不利影響，甚至將激化世界地緣緊張態勢，全球本就艱難的經濟復甦將雪上加霜。區域相關國家應努力讓局勢降溫，不要讓雙方無辜民眾成為犧牲品，避免對全球政治經濟形勢造成進一步衝擊，包括歐美、中國大陸、俄羅斯等世界大國，都應承擔責任，為實現停火、恢復和平採取必要行動，不要火上澆油。

以巴問題由來已久，錯綜複雜，是當今世界化解難度相當高的衝突之一，至少涵蓋三個難解維度：一是涉及民族與宗教紛爭。阿拉伯民族和猶太民族圍繞聖城耶路撒冷，彼此提出獨占性的排他主張，幾乎難以調和。尤其是雙方各自內部極端派，堅決反對和解。二是涉及中東地區各方力量的博弈與爭奪。中東地區本就存在不同國家、不同教派之爭，這些紛爭與以巴衝突疊加，加上世界大國在背後的作用，令以巴問題的複雜性陡增。三是涉及軍事紛爭。長期以來，美國偏袒以色列，以色列軍事實力又遠遠超過巴勒斯坦，造成和談的難度。

1993年的《奧斯陸協議》規定，巴勒斯坦可以建立一個主權獨立的國家，成立自己的政府。30年後，巴勒斯坦雖建立了政府，但領土都在以色列軍事占領之下，事實上未能獨立，為以巴衝突埋下不定時炸彈，極端反以的哈瑪斯成為巴勒斯坦反以宣洩口，實力日益壯大。

以色列納坦雅胡政府右翼色彩濃厚，在巴勒斯坦問題上採取極右政策，大量沒收巴勒斯坦人房屋，新建更多的定居點，襲擊巴勒斯坦的村莊等，巴勒斯坦對以色列的反抗隨著升溫，雙方陷入「冤冤相報」惡性循環，以暴制暴顯然無法從根本上化解以巴衝突。以色列報復行動雖以哈瑪斯為對象，並局限於加薩走廊，但隨著衝突升級，可能引發數十萬入籍以色列巴勒斯坦人的反抗與真主黨的介入，進而帶動周邊國家捲入，釀成區域大規模衝突。

戰爭災難 示警台灣

美歐表態明確支持以色列，美國宣布對以色列展開軍事援助，這無異於火上澆油，會增加衝突升級的風險。

更關鍵的是，以巴衝突延宕不利於美國的新中東戰略。拜登政府精心謀畫的「阿以緩和」大棋，如今不得不按下暫停鍵。進而言之，美國聯合印度、沙烏地阿拉伯、以色列等國的「印度-中東-歐洲經濟走廊（IMEC）」，將無法推進。美國最優選擇應該是與國際社會合作，阻止以巴衝突升級。

陸方呼籲國際社會推動以巴雙方早日恢復和談，尋求持久和平之道，勸和促談是大陸在以巴問題上的一貫立場。多年來，大陸提出一系列和平倡議，多次嘗試推動以巴和談。中美作為世界兩個主要大國，應共同推動和平談判，阻遏衝突繼續升級，與國際社會共同努力為以巴雙方斡旋。

衝突發生時，台灣共有5個旅行團124人停留在當地，有人已順利登上飛機返台，但也有部分旅客仍滯留當地。據報導，有台灣旅客回憶以色列遇襲當天場景時表示，起初以為是有人放煙花，後來才知道是導彈，回程愈想愈怕。世人皆知，戰爭給人民造成的災難是毀滅性的，只有身臨其境的人方知和平的可貴。對台灣民眾而言，俄烏衝突以及以巴衝突的悲劇就在眼前，無法視而不見。如何選擇台灣未來的道路，事關重大，值得每位台灣人深思。

「以牙還牙，以眼還眼」只能讓仇恨代代傳遞，令和平遙不可及。在當今世界，和平是珍貴的，亦是艱難的。唯有各方攜手付出持久的努力，和平才能早日到來。