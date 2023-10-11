10月10日。台灣都在慶祝雙十這個日子。馬英九因為民進黨把節慶英譯為Taiwan National Day，為了抗議而不出席活動。之所以有今天這個節慶，是因為武昌起義，最後推翻滿清。所以，要慶祝今天這個日子，其實要先回答，這日子，跟中國到底有沒有關係？蔡英文以中華民國總統的身分，慶祝中華民國國慶。卻還要說，台灣不是中國的一部分。這不是見鬼了？

這是蔡英文最後一次以領導人身分發表雙十演講。雖然沒有新論述。但是因為蔡英文是美國最滿意的台灣代理人，所以，還是值得看一下。摘錄幾段比較重要的內容，翻譯給大家：

她說：「和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰。」關鍵字就是「和平」跟「維持現狀」。和平人人愛。但是她把和平跟「維持現狀」搭配。而「現狀」是什麼？就是兩岸分裂的現狀，大陸管不到台灣的現狀。就是台灣站隊美國、日本，以抗中前線自許的現狀。

再搭配「任何一方不能片面改變現狀；兩岸分歧須透過和平方式解決」，這段話也是歐美國際，跟島內人民聽得進去的。關鍵是，只要管控好台灣人的思維跟意識形態，一有任何統派的聲音出現，就強力壓制。這樣，台灣人就永遠不會想要跟大陸統一。再鎖定「和平」兩字，當然就可以確保兩岸絕不統一。

蔡英文再強調：「這正是中華民國立足台灣74年來，之所以屹立不搖的精神。」就是只計算1949年以後的歷史。之前的就當作不存在。運用心理暗示法，自然割斷兩岸。

蔡英文說：「我也要再一次呼籲北京當局，一個負責任的大國，應該在區域及全球，扮演良性的角色，而不是衝突的來源。」蔡英文來潑糞了。大陸從來不是衝突的來源。難道菲律賓用破船侵入仁愛礁海域，你同意？還要幫菲律賓讚聲？不要忘了，中華民國也是把仁愛礁列為領土。你是要喪權辱國？還是要叛國，幫助菲律賓？

台灣是不是中國領土？就問你今天為什麼可以上台演講？不就是因為日本把台灣歸還中國？釣魚台屬於台灣省，被日本強占。難道你膽敢把釣魚台送給日本？印度把大英帝國強占中國的領土，當成帝國恩賜，所以中國國土就應該給印度？有病得治。

蔡英文說：「第一個面向，就是在外交上強化價值連結，建構台灣不可取代的戰略重要性。」就是說，台獨國際化的要策，就是強調台灣跟美西方的價值連結。主要是制度跟科技。最後要變成「世界的台灣」。而「世界的台灣」，其實就是「美日的台灣」。這就是台灣的定位。所以台積電要被迫去美國日本設廠。

她說：「中國試圖挑戰區域現狀的作為，已經引起國際社會高度地關注。」當然。所以，釣魚台要給日本。南海呢，只有中國沒有權利，世界各國都有權利干涉南海。美國要華為倒，華為就該乖乖倒下去。美國要中國經濟崩潰，科技落後，中國怎能不講武德，奮勇前進？

繼續潑糞：「這段時間以來，中國單方面的文攻武嚇和外交打壓，不但傷害了兩岸關係，更嚴重挑戰了台海和平穩定的現狀。」所以，兩岸關係是北京破壞的，台海「和平穩定的現狀」，也是北京傷害的。台獨要分裂中國，大陸就應該安安靜靜的，任憑之，還要跟台獨友好。這樣，台海就穩定和平了。

蔡英文：「維護兩千三百萬人民自由民主的生活方式，捍衛中華民國的永續發展，維持台海和平跟區域穩定，這是全體台灣人民最大的公約數。」這段話，如果把說話者的名字遮住，你會以為是國民黨或是柯文哲的話。其實，蔡英文的演講，跟賴清德，或是跟國民黨，基本上沒有什麼差別。

這也是台灣真正的狀況。台獨跟獨台，其實已經在意識形態跟立場上合流。

雙十節，是為了慶祝推翻滿清，建立中華民國。要慶祝國慶，怎能忘記，台灣跟大陸，是一個國家的關係？但是在所有政客的共同努力下，的確，有八成以上的台灣人，只想要兩岸永遠分裂。繼續維持分裂的現狀。做美國日本的螻蟻。哀。（作者為作家）

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