蔡英文即將在明年5月卸任，今年國慶是她任上最後一次，在慶祝會上的講話的效力固然僅及明年5月，但因賴清德的務實台獨工作者引發的疑慮，將令蔡的講話具有對民進黨2024大選兩岸路線定調的功能，還是會具有可以延伸的長尾效應，值得關注。

蔡英文的講話內容最被媒體立即突出的亮點是「維持現狀」，話中提到三次。「維持現狀」是個幾十年的用詞或概念了，照理說，詞義應該穩定清晰。然而，由於台灣存在嚴重的國家認同問題，一個中華民國都可以各自表述，何況是存在實質變動的「維持現狀」，當然也能各自表述。內涵的不同將會令未來的路線走向不同方向，對台灣的利害自然不同。

蔡英文說：「而從2016年以來，蔡英文政府始終信守承諾、維持現狀；我們堅守『四個堅持』。」如果是這樣，2016年迄今應與馬英九時期差不多才是，若根據事實基本面的比較，兩者產生的效果迥異，反映出內涵義差異很大。足證「維持現狀」是不確定且不穩定的概念，蔡是拿一個這樣的概念忽悠大家。

蔡英文表示，「要再次強調，和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰。」兩岸分歧如此巨大，中共的終極目標是統一兩岸，在中美劇烈較量中，兩方對現狀的說法也不一致，如何能「以維持現狀作為各方的最大公約數」？如何可持續地「確保和平」？這不是擺明了忽悠大家嗎？

蔡又說道：「我們願意以臺灣的民意共識為基礎，以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道。」

台灣的民意非常分歧，侈言「台灣的民意共識」不心虛臉紅嗎？「以民主對話為程序」所謂者何？難道是台灣流行的操弄式民調？那也稱不上程序啊！大陸在檯面上已經關閉兩會的正式對話通道多年了，還侈言什麼「發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道」？簡直把台灣人民當傻子，隨興大忽悠。

兩岸問題的癥結核心在「一個中國」，這包含客觀的事實與主觀的意向兩個部分。客觀的事實在於迄今的歷史事實基本面與國際主流國家奉行的「一個中國政策」，由不得我們任性隨意否定。在台灣這邊，我們要說清楚的是自己主觀上認為與大陸處於什麼關係，是國內關係，還是國際關係？說清楚且說對了才有和平的契機，我們也才能獲得發展與實踐有效之政治戰略的基礎、空間與時間。不是嗎？

蔡英文全篇講話中提到5次中華民國，2次中華民國台灣（就是台灣），36次台灣，她說：「如今，中華民國臺灣，已經成為2300萬人民的主流共識。這個共識，匯聚了不同族群的歷史情感，和74年來福禍與共的體認。」

顯然，蔡英文的「這個國家」是只有兩千三百萬人民的中華民國台灣，就是台灣，也只有74年，1911年到1949年的中華民國已經不再她的語境之中，是外國了。這不就是拿「中華民國台灣」忽悠大家嗎？

蔡英文在前面說要「以維持現狀作為各方的最大公約數」，此處又貍貓換太子，聲言要以台獨為本質的「中華民國台灣」在台灣內部「創造最大的公約數」。兩個最大公約數都無存在的可能，不是想渾水摸魚忽悠大家嗎？

令人驚訝的是，蔡英文竟然提到「尊重歷史事實」而說道：「在尊重歷史事實之下，持續建構和平穩定的兩岸關係。」那來的、什麼樣的歷史事實？這樣的一路忽悠能「建構和平穩定的兩岸關係」嗎？

（作者為國立政治大學國發所博士）