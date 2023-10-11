由趙少康、郝龍斌精心策劃的國民黨新世代「戰鬥藍」的大集結活動，今日隆重登場，30多位國民黨提名的區域立委候選人齊聚一堂，矢志為國民黨搶佔一片江山，終結民進黨一黨獨大的立院生態。

「戰鬥藍」多數是有理想、有使命感、有衝勁、有活力的年輕世代所組成，意欲藉其積極、奮勇的精神，一掃國民黨向來為人所詬病的軟弱、退縮的形象，在選戰方殷的情況下，當然是具有凝聚人心及士氣的作用的。

但是，在整個活動當中，最引人矚目的，卻不是這群躍躍欲試的「小雞」，而是作為「母雞」的侯友宜，以及肩負著「桶箍」重責大任的韓國瑜的「侯韓同框」，尤其是韓國瑜在睽隔了3個多月之後，再度現身，且又與侯友宜連袂行動，象徵著藍營的團結致志，更成為全場的焦點，這點，我們從這群小雞簇擁著韓國瑜、爭相與韓國瑜合影的現象中，就不難觀察而得。

韓國瑜的崛起與衰落，可以說是台灣政壇最耐人尋味的傳奇，但是，即便是在韓國瑜連遭總統敗選、罷免成立的兩次挫敗，還是如此獲得藍營人士的器重，就可以發現「成敗不足以論英雄」的道理，韓國瑜仍然是魅力無窮，而且具有凝聚藍營士氣的莫大力量，也被託負了重振國民黨的重責大任。

「戰鬥藍」的集結，當然是針對區域立委的選情而來，三黨不過半，甚至是國民黨單獨過半，無疑是「戰鬥藍」成軍最大的目標，故此韓國瑜的發言，也全都針對著立委的職責而發，以「為民喉舌」、「看緊荷包」、「嚴審法案」為期許，勉勵這群小雞絕對不能再讓國人失望了。

但是，廣大群眾及媒體所關注的問題，顯然並不在此，而趙、郝兩人刻意邀請了侯友宜與韓國瑜同框出現，用意也一望而知，有意營造「侯韓大和解」，並願亦攜手合作，贏得此次總統大選的氣氛。

儘管7月1日在黃復興黨部67周年慶時，曾經「同框」過，但坊間仍是充斥著侯韓「面和心不和」的傳聞，侯韓兩人的臨場表現，如話語、動作，乃至位置，都有許多見縫插針的不經解說，不但徒滋困擾，而且顯然韓粉也未必全部歸隊，致使侯友宜的民調雖略有上升，卻始終無法突破瓶頸。

這次的「侯韓同框」，從韓國瑜與侯友宜的熱絡互動中，相信是足以袪除「侯韓不和」的傳聞了，對國民黨來說，無論是總統大選、立委選舉，無疑都是有所助益的。但是，助益的多寡，恐怕還在未定之天，因為，橫梗於國民黨面前的，已不僅僅只是國民黨的「家務事」這麼簡單了，郭台銘的動向，至今尚沒人能揣度出實情，姑不置論，更要緊的是目前備受矚目的「藍白合」的問題。

據民調顯示，「藍白合」不但擁有6成以上民意的支持，更是藍白營共同主張的「政黨輪替」唯一可能實踐的道路。但是，「該怎麼合」的問題，卻是各有盤算、互不退讓的。目前柯文哲已經提出了「辯論」與「民調」的具體合作方案，這是國民黨完全不能閃躲的問題。但是，國民黨始終未能正面回覆，更沒有提出自己的方案。雙方雖已經各自提出了金溥聰、黃健庭，以及黃珊珊、周榆修為協調的代表，但從派遣的人選看來，雙方都以「主戰派」為主，已經可以預示到即便開始談判，也必然是針鋒相對、各執一說的局面，是否能順利達成「藍白合」的目標，恐怕是不太樂觀的。

韓國瑜與柯文哲自北農時期就深相結識，雙方自然不僅僅只是有香火之情而已，而是已到「好友」的程度了；而國民黨朱立倫主席，也已經公開邀請韓國瑜出任國民黨副主席，並期望他能在大選中多所協助。值得密切住意的是，韓國瑜與柯文哲早在日前已經會面，並歡談了1個多小時，韓國瑜於次日就公布了兩人的合照，並聲言願作「桶箍」，團結一切可以團結的在野力量。

以韓國瑜近年來的謹言慎行態度而言，如此迅速地張貼韓柯合照，並勇於充當「桶箍」，自然是與柯文哲、朱立倫都已經有了某種程度的默契，既等同於獲得了國民黨的授權，又能為民眾黨所接納。換句話說，在未來「藍白合」的進程中，韓國瑜顯然是舉足輕重、一身肩負著成敗的關鍵的。

但是，韓國瑜是否真的能成功扮演「桶箍」的角色，還是必須面對幾個嚴肅的問題的，尤其是柯文哲陣營所提出的「辯論」與「民調」，勢必非有正面的回應不可。如果願意配合民眾黨的訴求，那就可以進一步協商具體的技術問題；如果礙難同意，那也必須提出自家的，且能夠讓民眾黨接受的方案。這無疑是個相當艱鉅的工作，就看韓國瑜本身的能力與智慧可以如何展現的了。

值得注意的是，當韓國瑜可能銜命負責溝通、協調的消息傳出之後，非但非綠的選民滿懷期待，樂觀其水到渠成，就是連眾人疑信未定的郭台銘，也拋出了「馬上就會出現撥雲見日的新希望」，這是不是意味著郭台銘也有回心轉意的可能？如果當真如此，則「藍白合」蛻轉成「在野整合」，2024的大選恐怕就將更有可觀的了。

（作者為退休大學教授）