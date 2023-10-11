賴清德日前到中山大學與學生座談，有女學生提問民進黨貪腐問題，便遭綠營網軍出征謾罵，甚至連其父親的臉書帳號都被公開。台大前校長管中閔因「Lin bay好油」事件譴責網軍公然威脅他人，事件逆轉後也遭網軍出征。豢養網軍鬥爭異己，打壓不同聲音，民進黨為維繫權力，毀壞台灣民主根基也在所不惜。

女學生問民進黨貪腐問題，不見賴清德誠意面對，還反問「是哪一個具體事件？」現場學生紛紛搶答：新冠疫苗採購、台南光電、爐渣、進口雞蛋、新竹棒球場、私菸案、賴百億、陳歐珀。民進黨的各項貪腐事蹟，早已深植人心，賴清德卻全推給「執政包袱」，還教訓學生「仔細關注這些案子有沒有具體事證」，「評論案件前可多花點心思思辨」，權力的傲慢，在他身上表露無遺。

「Lin bay好油」自爆遭恐嚇後，管中閔曾在臉書發文「從網軍攻擊，到公然威脅別人身家性命，是誰縱容這些雜碎」。恐嚇事件被證實是自導自演，管中閔也遭出征，但就如他質疑，為何半個月前這些出征的人沒立刻要他道歉，因為他們知道自己的同志或網軍，很可能真幹了這件威脅人的事，所以當時噤不敢言。網軍威脅早就存在，縱容者也一再包庇護航，他的指責何錯之有？

不畏網軍出征，女學生說要訓練自己的對當權者質疑的勇氣，管爺更挺起脊梁，不向網軍低頭、不鳥雜碎。曾飽受蔡英文網軍攻擊之苦的賴清德，卻對網軍十分寬容，對於女大生遭網軍出征，他只說「我覺得這個是沒有必要的」，連譴責一聲都不敢。

攻擊造謠，顛倒是非，凡有施政缺失，就用網軍帶風向洗白，再把質疑者抹黑，解決提出問題的人，網軍治國成為民進黨政權維穩的利器。賴清德到台大演講時有學生問，他曾呼籲蔡英文不要再指揮網軍，但2022年選舉失利後，民進黨還是不檢討網軍問題，是希望未來這些網軍能為他所用，還是已忘記網軍對他及台灣民主造成的傷害？賴清德當時只冷笑以回，顯然，他也難抗戴上網軍魔戒的誘惑。

1958年胡適就任中央研究院院長後召開院士會議，蔣中正總統親臨會場，在致詞時提到不認同「打倒孔家店」，但胡適當場反駁說，「我所謂的打倒，是打倒孔家店的權威性、神祕性，世界任何的思想學說，凡是不允許人家懷疑的、批評的，我都要打倒」。

網軍治國箝制言論，彷彿重返威權年代，當權者不可受質疑，政府不能被懷疑、被批評，否則下場就跟提問的女學生一樣。賴清德說，此次大選是民主與專制獨裁的選擇；確實，選民還要再選一個網軍治國反民主的獨裁政黨嗎？

網軍治國還是文雅的說法，說白了，這些想箝制言論的當權者，就是管中閔口中的雜碎，打倒雜碎治國！

（作者為前總統府副祕書長）