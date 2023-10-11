柯文哲人很聰明，講話直白，不明究竟的人聽起來很過癮，還大聲喊讚！但這也很容易露餡。最近他主張「高階文官、國營事業董監事走遴選制度，重要部會官員上任前先去立院聽證，同時考試院、監察院也不提名，預算停止。」就是例證之一。

他認為只要是民意支持的，什麼事都可以做。卻不知道「憲政民主」國家必須按照憲法與相關的法治施政。這是因為民意變動不居，往往是局部的、暫時的，必須受到憲政法治的約束。因此，政治運作不可以違憲、違法，或聽任民選首長依個人旨意胡作非為。質言之，民選人物必須接受憲政法治的規範，如果想繞開憲法和法律，在法外施政，這是行不通的！

基於此，柯提出的上述主張，隨便講講也就算了，如果真的要實現，就必須修憲與立法。如果他能掌握的立委席次超過113席過半，即57席，修法就不成問題。這也就是依法執政，並且兌現他的選舉承諾。

但若要修憲，依據中華民國憲法增修條文第12條規定：「憲法之修改，須經立法院立法委員四分之一之提議，四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。」

換言之，如果他真的要廢掉考試院與監察院，絕不可能走捷徑，「不提名、停止編列預算」。相反的，只有按部就班的走「憲政民主」程序，先得到超過四分之三，即85位立委的同意；然後再經由公投程序得到台澎金馬公民過半數，大約965萬人的支持，方才通過。

如果不具備這樣多數的民意支持基礎，依循憲政法治的規定辦理，卻依然堅持要實現他的主張，那就變成「民選獨裁」了。這種獨裁者並不少見，只要大權在握，就想擺脫制衡，無法無天，威行專政！這不正是目前柯文哲大力批判的對象嗎？卻絕不是我們今後要選出的領導人。

或許有人會說，「不遵守憲法，不依法提名，不編列預算」，不正是繞過憲政法治的另類巧門嗎？這才是真正的政治藝術啊！我們且看憲法是如何應對這樣的「違憲獨裁者」。

憲法第48條明載，總統應於就職時宣誓：「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託。如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。謹誓！」如果我們選出來的政治領袖，在大選之前就已公開向國人坦言他不會「守憲、行憲」，而且還可以脫法違憲，拒絕民主法治的規範，這樣選出來的人不正是應該被「嚴厲制裁」的對象？如此一來，我們口口聲聲倡導的自由民主、人權法治和維護憲政，究竟伊于胡底？

現在看來，彌補之計是柯文哲的選舉幕僚和公民教師，趕緊給他補「憲政民主」的基本課，不能再隨便講了，否則終將成為可悲的反面教材！