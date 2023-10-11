蔡英文的最後一次國慶演說，以華麗辭藻堆砌滿滿的「和平印象」，但對兩岸關係一點用處都沒有。原因很簡單，不回歸中華民國「一中架構」精神，看在中共眼裡，就是「漸進台獨」路線的延續，完全說服不了北京。

中共一向重視政府文獻，每逢元旦、國慶談話，都會咬文嚼字觀察其中變項，但2016年民進黨執政後簡化了，因萬變不離其宗，只要看不到「一中架構」，就是「改變現狀」。因此不管蔡英文如何呼叫「和平」，終究是「兩國論」或「台獨」話術，國台辦記者會及學界觀點已說明此點。

換言之，蔡英文呼籲台海「維持現狀」，北京則認定改變現狀的是蔡英文。堅拒「九二共識」、「九二共識」混淆「一國兩制」、以立法或行政手段阻滯兩岸交流，是誰改變現狀？學者會說，難道蔡英文任內沒推動「法理台獨」就是維持現狀？幾年下來國慶講話一分析，時而強硬、時而緩和，但說再多就是繞口令，本質一點也沒變。

再說「沉穩自信，國家前進」，認定的底氣是台灣成為美國最支持的民主夥伴，北京則提醒台灣別誤判形勢。在中美戰略競爭背景下，美國打「台灣牌」從政經、軍事、外交給予民進黨政府支持，出發點是為維持美國的戰略利益，而非為台灣的中長期生存與發展。

其實北京早就不對民進黨抱持幻想，甚至做好民進黨長期執政的準備，因唯有如此，大陸才能更遂行「以我為主」，傾「舉國體制」抓國政治理、抓兩岸融統。反倒國民黨或民眾黨上台，大陸還得修葺兩岸關係，顧慮台灣民眾感受，還更礙手礙腳一些。