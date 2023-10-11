雙十國慶在台灣各項活動熱烈慶祝中，帶來了舉國歡騰的氣氛，但也凸顯了中央及地方並不同調的問題，隱約看到台灣的分裂，教人擔心。

今年雙十國慶的全國大會，稍早在籌備會公布視覺主題時就產生了一些爭議，首先是長久以來的工工整整的雙十圖案，被逐漸修改成今天飄逸又變形的圖案，失去了原有的莊嚴形象，大家並不習慣。

另外就是在變形雙十圖案下，加上的英文的「Taiwan National Day」字樣，引起了各界不同的解讀，大部分的人認為民進黨偷偷將台獨意識，置換在其中。

前總統馬英九在不滿當局偷換概念的情況下，決定不再參加全國國慶大會，馬的行動影響了一部分民眾，很多人轉而參加了各縣市政府主辦的國慶大會。

於是在雙十這天，中央政府在台北市總統府前的凱道上，熱烈舉行慶祝活動時，獨缺最大在野黨的國民黨參與，有些美中不足的感覺。

今年共有國民黨及親藍主政的15個縣市，擴大舉辦了中華民國雙十國慶活動，展現了全民熱情參與的盛況。

高雄市是台灣南部最大城市，由民進黨的陳其邁出任市長，今年卻沒有舉辦雙十國慶大會，因而激發了其最大眷村左營的果貿新村，自動自發的主辦了大型的國慶大會，參加民眾揮舞國旗、高唱國歌，度過了一個嘉年華會式的勸慶聚會。

台灣朝野的分庭抗禮，不僅可以在雙十國慶上可以看到，在其他行政作業上也存在著對立，並不是好現象。

前一陣子的進口雞蛋疑雲，在中央政府無法提供詳細銷售途徑，刻意維護疑似官商勾結時，台中市長盧秀燕登高一呼，要所有縣市食衛單位加強查緝，果然在國民黨執政的縣市查出了很多問題。

最近美豬大量進口台灣，但市面上卻少見美豬，又經桃園、新北、台中、北市、基隆等縣市的嚴查之下，發現肉商洗產地的惡行，再次說明中央政府沒有全套管制措施，含有萊劑的美豬已流入家庭。最後只有由地方聯合查緝，仍可達到把關的效果，地方行政撇開中央，為保障人民食安立下功勞。

今年春夏，大陸禁止台灣鳳梨輸入，原因是產品有蟲害瑕疵，只見台灣農業部門和大陸，大打口水官司，卻無法解決問題。幸有台東縣長饒慶齡親赴大陸協商，在有效清除蟲害後，獲准輸入大陸，為台東果農創利，但也顯示地方不經中央，則更有能力解決問題。

當今世界四大火藥庫，已有俄烏發生戰爭，現在又有以色列與巴勒斯坦陷入戰火。剩下的兩韓及台海，希望能夠審慎處理當前局面，別再製造緊張。

面對目前雙岸緊繃的情勢，蔡英文總統在國慶講話中指出：和平是兩岸唯一的選項。希望民過黨在施政過程中，要忠誠的向此一目標邁進，不能再轉換國名，不要再偷偷置換台獨思想在我們的政務中，因為不斷刺激中共，對未來的兩岸和平並無幫助，反而促成了我們內部的對立。

蔡總統希望在大選之後，能夠尋求台灣內部的共識。那，為何不在此刻，就邀請朝野共同商討國家的整合大計呢？

以巴衝突告訴我們，中華民國在台灣是沒有分裂的本錢，台灣前途是需要朝野共同攜手向前行的。

團結，是中華民國在台灣的唯一出路，搞巧立名目的分裂行為或施政，就是歷史的罪人！（作者為資深媒體人）

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