柯文哲接招「柯韓會」，隨著出手公開提出七𠄘諾修憲之策，顯然有蓄意製造「藍白合」障礙之嫌，藍營愕然無措。「藍白合」之局，柯P再搶「發球權」。藍方失據，落居下風！藍營總教練該叫「暫停」穩穩軍心，待集思廣益，重擬策略了吧！

孫子兵法有云：「知己知彼 ，百戰不殆」 。或云：「多算勝，少算不勝，而況於無算乎！以此觀「藍白合」之局，勝負可估乎？檢討當初國民黨大選策略之擬定，顯然是「失算」！

復回顧2022年台北市長選舉，初期數次民調綠營陳時中皆以45%以上領先藍、白；入中期綠營陳時中仍以4成領先蔣萬安、黃珊珊；至後期，各營造勢，真正反映社會認知，蔣萬安近40%上下、陳時中30%上下、黃珊約21%上下。故民調有時、空「滾動」變化作參考，但難以之作為「定結果」的根據！

終至「投票」，蔣萬安勝出當選台北市市長，得票率42.3%，陳時中31.9%居次，黃珊珊25.3%。

總結國民黨2022大選獲壓倒性勝利，首在於信念：一、民進黨執政無能，貪腐亂政，官僚玩法，以白於世；二、台灣選民水準甚高，或被民進黨昧於－時，但無法矇於長久；三、人民經濟生活感不若以前。

相信台灣選民是「聰明」的。名嘴效應、媒體效應、愚民宣傳，可惑民一時． 若能有耐心、方法，讓人民知道，必當會受到選民支持！

當今「下架民進黨」，非但是藍、白已有共識亦是全民65%的期待。「藍白合」既已列入國民黨選舉策略的進程，就必須堅持黨與之「合」的原則或底線，作，有節、有度、有守。「知彼知己」：以臻「具體狀況作具體分析」之「廟算」。得「合」，則聯盟潰綠；不得「合」，則益應本「不為退路」，獨立為之！擧全黨無私，上下有必勝重返執政的信心贏得大選！（作者為退休公務員）

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