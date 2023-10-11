鋪天蓋地的新聞與評論，都把以色列看成是無辜被攻擊的受害者。但是，誰才是受害者？

誰是侵入者？巴以難解的仇恨，跟爭取生存的殘酷，就擺在那裡。但歐美的虛偽與冷酷，才真正讓人們震驚。

英國經過不斷的戰爭，佔領中東。愛好和平的人，如何看？英國是正義嗎？

一戰後，重整國際秩序。國際聯盟又把把這片土地，交給代表帝國主義侵略者的英國託管。憑什麼？為什麼不是把土地還給世居在此的巴勒斯坦人？講究民族自決的人，接受嗎？

就如同國際聯盟在中國山東問題上，同意把德國侵占地交給日本。任憑中國哀哀無告，還是把中國當魚肉一樣。國際聯盟，代表誰？巴勒斯坦人，在自己的土地上，不能自主？國際聯盟跑過來把人家的土地，交給侵略者託管？

在英國占領跟託管期間，開始有大批猶太人，透過買土地，以及各種方式遷入定居。於是猶太人的人口逐漸從0，成長到6%，再到30%。這已經埋下火藥庫了。歐美的意圖非常明顯。巴勒斯坦人，也毫無話語權與投票權。更無法公投表達意見。這樣，文明的人們，認為可以嗎？

1947年，聯合國憑什麼，又是得到誰授權，把人家巴勒斯坦世居的土地，分給猶太人？又為什麼，是這樣極度的偏袒猶太人，以33%人口，佔56%呢？

1948年以色列在歐美支持下建國。以色列跟歐美同意，但是，有徵求當地人民的同意嗎？

此後，以色列佔有地不斷擴大，是用暴力擴張的？還是巴勒斯坦人同意的？歐美有譴責過嗎？有阻止、制裁嗎？

以色列幾十年來，以種種駭人聽聞的方式，以比納粹當年對待猶太人更不人道的方式，屠殺、虐待巴勒斯坦平民。極度壓迫巴勒斯坦人的生活空間和條件。例子實在無法舉，因為如恆河沙數。歐美有譴責、制裁嗎？

加薩200萬平民被以色列當作人直囚禁，控制水電、民生物資已經很久很久。歐美有主張過加薩人民的人權跟生存權嗎？

巴勒斯坦人在自己的土地世居，為什麼土地要被侵占搶奪？為什麼同胞要被殺害或驅趕或虐待？如果這不叫種族滅絕，什麼叫做種族滅絕呢？

歐美無視巴勒斯坦人的苦難，無視巴勒斯坦人的生存權跟尊嚴，跟宗教自由。對巴勒斯坦人被種族滅絕的現在進行式，視若無睹。難道，以色列人的命是命，巴勒斯坦人的命，不是命？

巴以的悲劇與痛苦，不是巴以造成的。而是歐美的虛偽、雙標、歧視與貪婪造成的。（作者為作家）

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