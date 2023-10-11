蔡英文總統發表任內最後一次國慶講話，某種意義上，也是8年執政的總結。在演說中，蔡頗感滿意，舉一大堆的案例和數據，表示都取得了進展；然而最冷酷的現實是，民調顯示約60%的民眾希望能夠換黨執政。台灣人民對於蔡政府的執政已經感到疲憊，這是對蔡英文最直接的評斷。

切斷歷史 台灣斷根

真正嚴重的是，蔡英文執政對中華民國的傷害，主要是在歷史脈絡和民主體質兩個層面。演說提到的「無論是65年前的八二三戰役，或是如今面對外部威脅的挑戰，我們始終懷抱著，不分彼此、同島一命的信念」，這段話刻意不明言八二三戰役是蔣中正總統擔任三軍總司令，由他來號召全民團結，同時犧牲生命的高級將領和官兵也是為了捍衛中華民族的自由命脈而戰的。同樣的，她提到「大力投入基礎建設，帶動台灣產業完成了典範轉移。尤其是強大的科技實力和製造能力，讓台灣成為全球供應鏈重組中，不可或缺的關鍵角色。」這個簡短的敘述明顯不談台灣科技產業一路發展的策略，亦即如何由蔣經國總統和孫運璿院長的電子工業幾十年一路走過來，是誰打下的基礎？這些歷史貢獻彷彿就是一片虛無，到了蔡英文的時候突然開花結果。

蔡英文執政徹底切斷了台灣的歷史脈絡，也就是中華民國歷史發展的核心精神，以致於蔡英文口中的台灣在具體的人事物上沒有傳承。從中華民國和台灣更長遠的關係看，乙未割台，爆發了台灣義軍英勇的抗日事件，半世紀日本殖民統治期間，無論是武裝抗日鬥爭，或是文化協會的中華民族認同運動，都是台灣英烈的史實。同一時期，在大陸經歷了辛亥革命，誕生了中華民國，由孫中山先生帶領救亡圖存運動，蔣中正繼承遺志，歷經北伐、抗日、內戰，光復台灣以及保衛建設台灣。儘管在國共內戰中，台灣和大陸處於對立，但因為具有共同的中華民族精神，在世界性的意識形態轉向後，就具有和解以及共同發展的空間。這是台灣人的歷史傳承，並從中產生了建設成果以及延續性的精神內涵。

然而在蔡英文執政8年中，這一段歷史不見了，事實上她所努力的就是把這一段歷史虛無化，如此就形成政治、教育和文化體質的欺騙性。最容易受騙的當然就是年輕一輩，他們沒有過同甘共苦的貧窮年代，也沒有真正面對戰爭的危機，只抱著單純抗拒大陸壓力、恐懼大陸競爭的情緒。蔡英文在新的教科書上，完全切斷了真實的歷史，造成新世代不知道自己的過去，也缺乏跟大陸進行和平對話的能力，成了歷史的流浪兒，找不到回家的路。這種情況表面上可以被蔡英文和民進黨利用，卻讓年輕人沒有明天。

網軍治國 壞亂民主

最明顯的是，主要由年輕人組成的所謂「網軍」，以各種形式的標案取得龐大金援，毫無羞恥心地在網路上進行人格毀滅的醜行。把造假、欺騙以及羞辱當成常態，這樣的社會環境自然造就了台灣成為世界上最大電話詐騙王國。至於國際政治，蔡英文也是自說自話，7年多丟掉9個友邦，如何說是「愈來愈壯大」，而且跟民主也毫無關係。美國正尋求跟越南建立戰略夥伴關係，請問越南是什麼「民主體制」？蔡英文在國際地緣政治上把台灣推向孤立的險境，以致於嚴重依賴美國和日本口頭模糊不清的承諾，這種心理的依賴何來自立自強的精神？同時，為了維持切割歷史脈絡所建構的政治謊言，大批納稅人的錢揮霍在供應配合的媒體和深刻傷害社會心靈的網軍。更別說，把NCC變成言論控制部，胡作非為，使得台灣民主的體制和文化快速墮落。

由於蠻橫地切斷中華民國歷史的脈絡，蔡英文執政8年無論在台灣的國際處境、民主體質，以及兩岸關係上都是極為失敗的，最深刻的是台灣成為一艘迷航的船隻，人民被謊言蒙上眼睛，沒有方向的四處飄蕩，這就是蔡英文執政8年的結果。她說「台灣是世界的台灣」，事實是「台灣是世界公認最危險的地方」，然而，人民終究不會被永遠欺騙，切斷歷史者最後必將遭到歷史的反撲。