二次世界大戰時，有兩個國家的人民是長得很像人的野獸。一個是日本，一個是德國。日本人長得很像野獸，前面已有痛苦的描述。那麼德國日耳曼人為什麼也是長得很像人的野獸呢？

二次世界大戰，德國納粹殘殺600萬猶太人，殺的方法是人不能想像，絕對做不出來的，唯一的解釋是，殺人者不是人。納粹德軍見到猶太人就抓就殺，將抓來成千上萬的猶太人，關進集中營，送進毒氣房，猶太人尚不知關進去會發生何事？毒氣就從房角四處瀰漫屋子，猶太人就都死了。後來慢慢大家知道了，關進集中營，除牢獄外，都進了毒氣屋子。

集中營最多的地方在波蘭，很多集中營現仍保留供人參觀，主要是戰後的德國人也感罪惡深重，教育人民及後代子孫不再誤觸如此的滔天罪惡，保留並開放集中營讓學生前往參觀，教育後世子孫。這是德國人很了不起的懺悔表現，這跟日本人大不相同，日本反而將這些殺人如麻的戰犯，包括14名甲級戰犯及東條英機，送進日本的神社供人瞻仰、祭拜，奉為國家英雄，歷屆多數日本首相均前往祭拜。日本人之不知悔改，由此可見一斑。

波蘭集中營，我曾去參觀過，從走進集中營，到出來，參觀者個個心跳無言，令人窒息，真不知人類怎麼會發生這樣慘不忍睹的事；許多房間堆積猶太女人的長髮，有的地方陳放了許多猶太人在死前被敲下來的金牙，因為這些都可賣錢。

納粹德國人雖然殘酷如獸，但知懺悔，除前述保留部分集中營，改為紀念館引導學生及民眾集體參觀外，每年並有鉅額賠償。據統計，戰後60多年來，德國對猶太人賠款已超過640億歐元。最令人注目的是1970年12月7日，西德總理布蘭特在弔唁被屠殺的猶太人時，在華沙猶太人紀念碑前屈膝下跪，震驚世界。1971年布蘭特因此獲諾貝爾和平獎。

他在紀念碑前下跪時說：對於納粹的罪行，德國應該承擔永恆的責任，這種反思要一代一代保留下去。說如此懺悔話的德國領導人，並非只有布蘭特一人，早在1951年9月27日德國總理阿登納，在國會演講，即正式道歉，並願負起所有責任。

我們14年對日抗戰，日本屠殺中國軍民數倍於在德國被屠殺的猶太人，殘酷的手段更令人髮指，但日本人迄今無隻言片語的反悔及賠償；且將這些戰犯當英雄一樣祭拜，這一切的一切，中國人都記在心裡，總有一天爆發出來，長得像人的野獸，終將像某些野獸絕種一樣的消失於世界。

這種國仇家恨，中國人是永遠不會忘記的，但是現在台灣主張台獨的民進黨，包括陳水扁在內已當選四屆總統，表示台灣人民多數是主張與中國大陸脫離關係的。2024年總統選舉，各黨候選人為贏取選票，除賣力擁抱美國大腿、與中國對幹外，現在情況又更惡化，各黨主要總統參選人又去大抱日本大腿，參選人紛訪日本政要。這對慘遭日本野獸殘酷屠害的炎黃子孫來說，是絕對無法容忍的，其不能容忍的程度，可能比抱美國大腿更為嚴重，最後結局當然是加快大陸武統的步伐。

台灣親日仇中，並非始自現在；自台灣光復之日起，台灣親日仇中的現象就一直存在，只是未敢過分明目張膽。但現在不同了，主要原因是台獨現象日盛，台獨就是要脫中，因此親日仇中乃日益張狂。舉一小例子來說，修教科書時，將「日據」改為「日治」，這點文字上的小把戲隱含的意義，不宜等閒視之。2021年12月1日日本前首相安倍晉三說：「台灣有事，即日本有事」，2021年9月8日日本防衛副大臣中山泰秀說：只要日本國內有共識，當台灣有事時，日本就會和美國共同協防台灣。

一時之間，台灣和日本好像就要成為同盟國的樣子，因此各黨總統候選人，除到美國去朝拜外，現在又多了一項，是去日本拜拜。台灣除抱美國大腿與中國大陸對幹外，現又再抱日本大腿要與中國兵戎相見。這看在國仇家恨永難忘記的中國人心裡，會怎樣想？怎麼反應？應該是很清楚明白的，武統台灣將指日可待。台灣右抱日本大腿的嚴重性，可能更甚於左抱美國大腿。

親愛的台灣同胞，仔細想想吧！擁抱日本與中國對幹，可能是壓垮台海和平的最後一根稻草，台灣快要完蛋了！

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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