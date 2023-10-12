10月7日發生的以巴衝突已經造成雙方上千人死亡，網路上流傳的女學生遭綁架的影片也令人驚心動魄。然而，在距離台灣8000公里外發生殘酷戰火的同時，我國國慶日在煙火的繽紛中劃下句點。煙火短暫而虛幻，但遠方砲火卻性命攸關，112年前的歷史不曾消逝，而是隨著時間推移慢慢發酵，每年都帶給我們不同的啟發，今年國慶與以巴衝突時間重疊，更引起我們對於兩岸戰爭與和平的反思。

須知國慶日本身就是一個戰爭的開始，筆者認為它的意義並不在於節慶式兵力展現或是絢爛煙花，我們更應該思索國慶日的背景與其社會意義。在我們的歷史課本中清楚寫著：在1911年10月10日，為了推翻滿清政府腐敗無能的統治，革命黨人發動武昌起義，成功後創立亞洲第一個民主共和國「中華民國」。當然這是為了追求民族自由，過更好的生活，但不管這場戰爭是為誰而戰、為何而戰、或為了紀念某種價值的勝利，如今鼓吹戰爭或使自己趨近於戰爭狀態仍然是極度危險的。

近來總統選舉日趨白熱化，候選人只顧是否得到選票，從前挑釁對岸以凸顯個人強硬的愛台立場，導致兩岸關係緊繃。使對岸頻繁發動軍機越境、演習等，候選人在鏡頭前的作為或許是其本質，但更多的可能是表演，為了吸引激情而欠缺深思的選民。

哲學家羅素短文「沈思習慣的衰微」曾提到：「像防止戰爭的問題，雖然大家都曉得戰爭已逼在眼前，也沒有人想法去求解決，只是坐等世界趨勢的演變，並不認真把它當成一個問題。可是袖手旁觀，聽任演變，事情是很少好轉的。」當社會膠著於進口雞蛋等問題，對國家的長治久安，就無法保有深刻沉思的時間。當生活被各式短影音、甚至「奶頭樂」的娛樂新聞充斥其中，深度思考是無法生根的。

缺少思考的深度並不只是社會基層的情形，或許基於經濟考量，高等教育也同樣面臨問題，日前報導哈佛大學擬定轉型計畫，整併語文科系的同時，高教中的人文科學領域正面臨的前所未有的危機。不只哈佛大學有此情形，日本、荷蘭都曾有裁減人文領域的計畫，台灣的人文學科亦同樣面臨招生困難，許多文組系所已停招或裁撤，這樣的情況早已是現在進行式，並且標示著整體社會人文素養持續下降的趨勢，也預示著激情的危險正在上升。

台灣不僅需要重新拾起對人文學科的重視，也必須積極為自己的前途著想，武昌起義、俄烏戰爭、以巴衝突，都是我們重要的借鏡，當然沉思不是文組科系的特權，而是每個民眾的權利與義務。

最後，如果國慶日只剩下放假的意義，民眾與國慶本身卻沒有發生任何連結，無法使國民對自身處境有更深一層的思考的話，那這個節日最終也會成為那些被人們遺忘的光復節、行憲紀念日等等，成為被邊緣化的歷史傳說。在當年武昌首義的志士仁人，個個深具人文情懷，為新國家的誕生而犧牲家庭與個人的性命，乃至於正在以巴衝突中瀕臨死亡的那些人們，也將隨著時間的洪流而被歷史遺忘，和平的曙光又將再一次黯淡。

戰爭或許是一種手段，但和平才是目的，只有深具人文底蘊的社會才有理智的國民，才能避開衝突與戰爭。沒有好的戰爭，也沒有壞的和平。因此，在國慶之時，願我們能多一點「沉思」，少一點「袖手旁觀」。

（作者為自由撰稿人）

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