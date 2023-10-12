美豬造假標示洗產地，衛福部長薛瑞元說，《食安法》雖然規定標示不實要處罰，但標示不實是詐欺，不代表食安有問題。問題是，《食安法》既然針對食品標示設有規範及罰則，就代表「標示不實即有食安風險」；薛瑞元身為主管機關首長，卻將食安問題推給《刑法》詐欺罪處理，這不僅是「竹篙湊菜刀」，更形同是宣告「食安法除罪化」。

美國豬肉之所以爆發「洗產地」問題，究其根源，就在於2021年蔡政府開放美國含有「萊克多巴胺」的豬肉進口來台時，以「避免妨礙台美經貿」為由，反對進口肉品標示是否含有萊劑。這項決策落實到市場後，民眾礙於無法辨識貨架上的美國豬肉是否含有萊劑，自然而然消極抵制、避免購買。

這樣的消費心理，看在不肖肉品業者眼裡卻成了「商機」。因為，美國豬肉因為具備價格優勢，讓廠商得以用較低廉的價格進貨；接著，既然消費者聞美豬色變，那就直接換標籤、洗產地，魚目混珠成「加拿大」及「英國」，以謀取價差的極大化。

因此，所謂的「美豬洗產地」，是早就可以預料到的結果，亦是政府反對進口肉品標示萊劑的必然惡果。

既然破網是在所難免，那麼，能保護民眾餐桌被萊豬入侵的方法，就是期望《食安法》能扮演彌補破口的最後一道防線。

依據《食安法》第一條規定，「為管理食品衛生安全及品質，維護國民健康，特制定本法。」換言之，《食安法》就是為維護食品安全而生，其所制定的60條條文，自然也是為此目的而存在。

關於食品標示規範，則在《食安法》第28條揭示著，「食品、食品添加物、食品用洗潔劑及經中央主管機關公告之食品器具、食品容器或包裝，其標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形。」若有違反，其罰則也訂於該法第45條「處新臺幣4萬元以上4百萬元以下罰鍰……。」

從法理而論，食品標示不實，就有違安全規範；違反安全規範，就有食品安全的風險。簡單說，就是「標示不實代表食安可能有問題」，因此必須處罰。否則，《食安法》又何必多此一舉，針對標示造假多所著墨、訂定罰則？

令人心寒的是，《食安法》的中央主管機關衛福部，為了甩鍋蔡政府一手造成的美豬洗產地，竟將《食安法》明訂的標示不實推給《刑法》的詐欺罪，企圖藉此基礎，建構「業者詐欺不代表食安有問題」的謬論。

業者有無詐欺是一回事，但依法而論，標示不實就是代表食安可能有問題，這是一碼歸一碼的兩件事，薛瑞元怎能像是「美豬洗產地」一般，硬是把《食安法》對食安的規範洗成《刑法》？這不僅有欺騙民眾之嫌，更凸顯主管機關在《食安法》上的丟盔棄甲。

此例一開，未來中央與地方的衛生機關，還能用《食安法》這把尚方寶劍來處理不肖業者的錯誤標示嗎？

可以想見，薛瑞元為了替蔡政府擋子彈，顯然已是無所不用其極，什麼邏輯不通的話都說得出口。只是，這次他的發言，恐怕已替台灣的食安埋下後患無窮的不定時炸彈。

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