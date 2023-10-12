日前，我國內媒體報導，澳洲前總理莫里森參加國慶獲蔡英文總統接見，並將於10月11日參與「玉山論壇」，外國卸任重量級前官員、具有國際影響力者，此舉觸及中國大陸「一中原則」紅線；另美國前駐聯合國大使克拉芙特強調，支持台灣加入聯合國等國際組織，日前筆者已預測共軍將重返台灣周邊海空域進行聯合演訓。

10月3至5日「小犬」颱風由菲律賓海經台灣南部往西，至大陸東南沿海。4日至9日共機因天候不佳，暫停至台灣西南與跨越海峽中線等演訓，少數共軍機艦在沿海執行「十一」連假戰備警巡任務。

在我「雙十」國慶日前夕與當天，朝野政黨間，為了民進黨2019年國慶文告首次創新「中華民國台灣」名詞、蔡英文總統復於2023年國慶文告稱「中華民國台灣」，為2300萬人民共識。其自我感覺良好，堪稱先前民進黨在野時期，亦如此稱謂馬英九前總統。

如今，執政黨今年又以英文「Taiwan National Day」稱呼、連續三年，欲想藉「中華民國」之殼，偷天換日「台灣獨立」，引發馬前總統拒絕參與國慶。對此，我國防部於國慶日次（11）日下午，公布共軍機艦再度出現於台灣周邊海空域進行「聯合戰巡」。由於共軍出現時機，係我領導人於國慶文告之後，引發媒體疑慮。

首先，筆者累積多年研究分析，發現共軍對我襲擾因素有：美軍航母戰鬥群（與其所屬作戰艦兵力）、偵察機（偶爾轟炸機群）等往來巴士（宮古）海峽、國外軍事（美日加澳）同盟聯演在中國周邊，且演習科目針對性強、外國官方第三號人物以上層級或卸任重量級前官方人物、具有國際影響力訪台、台獨言論與作為、非攻擊性對台軍售等。

我方於10月11日在台北美福大飯店，舉辦第7屆「玉山論壇」首日會議。當天，開幕式有蔡英文總統、諾魯共和國總統昆洛斯閣下（H. E. Russ Joseph Kun）、「日華議員懇談會」會長古屋圭司、美國亞太經濟合作（APEC）資深官員莫瑞（Matt Murray）大使等貴賓應邀在開幕式致詞，澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）及美國前駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）另外也發表專題演講；其他包括菲馬泰印紐歐洲等國政要、學者專家及意見領袖也應邀出席，共同商議亞洲未來發展的新藍圖。

會議前，蔡總統強調「新南向政策」是台灣印太戰略的核心，「台灣是全球面對區域挑戰的重要解方，也是最可信賴的合作夥伴」。美國前駐聯合國大使克拉芙特在午宴強調，「台灣是主權國家，專制獨裁的中國無權置喙」、「重申美國應重視台灣安全，支持台灣加入聯合國等國際組織」。另澳洲前總理莫里森眾議員強調「台灣對全世界的重要性，區域各國有必要建構一個韌性的嚇阻力量，保護台灣安全並捍衛台海現狀。」

其次，在「玉山論壇」前一日與當天，共軍於10日6時至11日6時止計有共機14架次、共艦5艘次，在台灣周邊空海域活動；其中蘇愷-30戰機2架，在浙江溫州以東出海往南轉入台灣海峽中線北段自浙江與福建交界處進入內地。另殲-16戰機4架，在福建與廣東交界處之台灣防空識別區西南邊緣往東南方向至防空識別區南南西邊緣往返，復循原航跡往西北後返航。

共軍11日6時至12日6時止計有共機20架次、共艦6艘次配合執行「聯合戰備警巡」；其中TB-001無人機1架，推斷由東海油氣田往接近我釣魚台西北空域從事海上偵察任務後，轉往浙江溫州入內地、蘇愷-30戰機4架，由福建霞浦往台灣海峽中線北段越線往北後轉往浙江溫州入內地。殲-10戰機4架，分由福建福州往台灣海峽中線中段越線編隊南巡至泉州入內地，以及福建大埕灣以南之台灣海峽中線南段越線北行轉入內地。運-9通信對抗機1架，在台灣西南空域。殲-16戰機4架，與前一日航線類同。前述台海當面與台灣西南共機擾台，警示我方與對外意味濃厚。

再者，解放軍東部戰區自從8月19日發布沒有演訓截止時間、針對所謂「台獨」勢力與「對外勾連」等在台灣周邊空海域進行的「聯合戰備警巡」；迄今共軍均未再發布，僅由我軍方揭露所獲。對此，與筆者先前推斷，解放軍8月中旬迄今，在台灣周邊所進行各項軍兵種聯合演訓，因賴清德副總統出訪巴拉圭與過境美國期間，會見美國高官所致。

10月11日大陸國台辦發言人陳斌華也回應，日前賴清德副總統接受日媒專訪稱，2024台灣大選不是戰爭與和平的選擇，而是「民主與專制獨裁」的選擇。國台辦表示，兩岸同屬一個中國，「台獨金孫」只會禍害台灣子孫。對此，更可驗證共軍仍持續進行針對性的對台抵近之海空聯合軍事演訓。

最後，從8月19日迄今，觀察共軍海空軍空中兵力與海軍艦船在台灣周邊空海域進行聯合演訓，已經常態化。渠等藉由常態性空海各項軍兵種聯合演練的過程中，熟悉台灣周邊海空域之天候與海況，並且模擬實際戰場情況。筆者，認為目前僅是少數海空兵力投入，後續需要關注先前我國防部所稱之陸軍遠程火箭炮旅、火箭軍、甚至東部戰區登陸與戰略後勤支援單位等部隊的動向。據信，共軍對台島周邊海空域演訓之活動，不會如先前所稱7至9月底結束，仍會持續進行至我聯外系統與其所稱之「台獨行徑」結束為止。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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