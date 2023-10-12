近期人民幣持續貶值，境外需求卻異常強勁，據環球銀行金融電信協會（SWIFT）國際支付報告，8月人民幣國際支付占比3.47%，不僅創歷史新高，距排名第四的日圓僅少0.21%。無獨有偶，離岸人民幣債券發行金額至9月27日達4400億元人民幣，再度寫下歷史，同期間境外機構在大陸境內發行債券（熊貓債）亦來到1240億人民幣，離2016年1300億歷史高點差距不到5%，第四季有機會續寫新高。

跨境結算 已獲多國支持

除境外機構對人民幣債券的融資需求外，境外人民幣貸款融資規模也明顯攀升。根據人行統計，截至今年8月底止，大陸金融機構境外人民幣貸款餘額超過1.2兆人民幣，不但創下歷史新高，且累計前8個月增量已接近去年一整年史上最大規模。顯然，人民幣境外需求並未因大陸經濟逆風與人民幣弱勢表現而減弱。

原因大致如下：一方面，中美地緣政治角力下，人民幣在跨境貿易中作為結算貨幣角色更加凸顯，也獲得愈來愈多國家支持。譬如俄羅斯、巴西、沙烏地阿拉伯及阿根廷等，在與大陸貿易往來中，紛紛擴大人民幣的使用，甚至直接與大陸簽署本幣貿易結算，拉高人民幣國際支付地位。另一方面，隨著美國聯準會激進升息，短短一年多時間，將利率從0-0.25%拉高至5.25%-5.5%，造成美中利率差距擴大、美元融資成本大幅攀升，因而助長人民幣的國際融資需求。

除了跨境貿易使用與資金借貸成本考量外，境外機構在人民幣走弱之際，還願意擴大持有人民幣，關鍵恐怕還在大陸市場商機與長期經濟表現。換句話說，儘管短期大陸經濟依舊吹著逆風，但過去40多年來改革開放努力，已經逐漸轉換為巨大韌性與底氣，提供大陸長期經濟增長動能。現代化的基礎建設、完整的供應鏈體系、充沛的外匯存底、接軌國際的金融市場，都是很好例證，無形中也會增加境外機構持有人民幣信心。

更何況，短期大陸經濟情勢，並非外界所想像般惡劣。大陸官方公布最新製造業PMI數據，重新回到景氣擴張區間的50.2。進一步觀察細項指標，相較前月，9月生產、新訂單及採購量等指標，都明顯回升。而原本就處於擴張區間的非製造業PMI，同樣也自前月51反彈至51.7。

市場開放 經濟長期看好

若再加上早先公布的幾個經濟數字，如8月工業生產年成長4.5%，不僅優於市場預期的4%，亦高於7月3.7%；而在消費部分，8月社會消費品零售總額年增4.6%，同樣優於市場預期的3%，更足足較7月2.5%，多出2.1個百分點；總體物價水準則是由負轉正，從7月-0.3%回升到8月0.1%，解除通縮疑慮。這都顯示，在外界一片看衰聲中，大陸經濟最壞時刻可能已經過去，準備築底回升。

總的來說，人民幣境外需求異常強勁，有短期因素，也有長期考量，不管是哪一個，本質上都與大陸市場開放及經濟表現脫離不了關係。換言之，市場愈開放、對未來經濟愈看好，境外企業或民眾持有人民幣誘因愈強。無論背後著眼於商品貿易或金融投資，都是如此。更重要的是，這樣的趨勢發展，對現階段大陸經濟而言，並不是壞事。美國「小院高牆」策略下，大陸外部需求面臨美方圍堵壓力，內部需求加速經濟及產業結構調整，若能趁著這股勢頭，吸引更多外資參與，必能積累更多本錢，應對美國製造的難題。

對外開放的經驗已充分證明，外部資金與技術等資源，在大陸經濟發展中扮演著不可或缺的角色，不僅能夠填補內資缺口，還能發揮帶頭示範效果，驅動經濟成長。值此人民幣國際支付與境外融資創新高之際，北京可以認真思考，如何將強勁的境外人民幣需求，轉化為內部成長動能，甚至進一步鬆綁政策，把市場開得再大一點，吸引更多外資投入。市場開放對大陸經濟來說，好處明顯大於壞處。