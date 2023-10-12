今年8月底開始，隨著學校陸續開學，學生開始返校上課，除了上下學的街道再次擁擠以外，假麥當勞優惠、偽肯德基餐券、摩斯漢堡、必勝客限時優惠也都赫然在詐欺之列，幾乎熟悉的熱門速食系列都進入詐欺排行，其實這些詐欺騙的不只是99元、49元的餐券而已，還要你填入個資、輸入信用卡資料，最後送你一個海外跨國刷卡將約8萬台幣的消費扣款！

速食廣告詐騙，從開學前遭到警察機關全力下架與封阻，沒想到國慶日竟又死灰復燃，速食詐欺券知道會遭警察下架，於是結合飢餓行銷，成為限期折價券，捲土重來，詐欺之所以成功，正是因為它利用小金額，再堆疊限時心理因素，已經在倒數，來不及轉送其他人，必須趕快填問券，換優惠看來似乎合理，但詐欺不只是騙你個資而已，最後還會要求你使用信用卡小額付費，最後不但拿不到優惠餐券，自己還會莫名其妙收到一筆大約折合台幣5到8萬元的信用卡海外扣款。

沒錯，就是利用網路的跨國漏洞，目前多數信用卡都可以跨國刷卡，民眾在接到簡訊認證碼時，若不注意刷卡金額的幣值代碼，忽略了是國外幣別，詐欺集團鎖定多數人信用卡金額上限是8萬元，所以詐欺金額都在5-8萬元新台幣。

網路比你想得更不可信，因為詐欺集團運用民眾對知名企業的信任，再結合網路匿名廣告、跨國刷卡差異漏洞，編纂各式新劇本，大至知名企業或知名人士被冒名，小至企業社被混淆假郵件要求變更匯款帳戶，國際間許多小公司，因未能察覺假冒客戶而遭鉅額訂單匯款詐騙之假商業客戶EMAIL詐騙，因而蒙受鉅額損失，因此知名企業除了要重視資安部門外，也應儘速成立自己的反詐欺監控部門，自我監控市面上是否有仿冒自己的詐欺，立即檢舉下架，隨時監控自己公司名譽，才能保護信任自己的客戶，除維護良好商譽，更要保護自己的客戶。

至於一般市井小民怎麼辦?筆者建議除了多閱讀政府反詐欺揭露之手法，對於網路匿名信的缺點，也必須採取更高的網路零信任與多查證態度，同時一定要看清楚簡訊或EMAIL認證碼資訊扣款的款項，不是TWD的幣別，千萬不要輕易將簡訊認證碼送出！

（作者為刑警）

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