今年4月，中國大陸商務部決定針對「台灣對中國大陸貿易限制措施」進行貿易壁壘調查。雖然過去執政黨視ECFA為糖衣毒藥，但蔡政府上任後依然延續ECFA政策，不但凸顯出執政的前後矛盾，也證明兩岸在經貿上是有一定程度的依賴性與不可替代性。根據TVBS新聞報導，大陸鑑於本案過於複雜，目前商務部決定將本案的調查期限延長3個月，即在台灣明年總統大選的前一天。

從10/6-10/9解放軍在台灣海空域附近的動態顯示，連續4天未偵測到中國大陸軍機／艦穿越海峽中線、西南空域，某種程度上也是北京稍微緩和兩岸情勢所做出的努力，雖然兩岸高層至今仍未有正面對話，未來北京也有可能中斷ECFA政策，但從近期大陸對台動作來論，有朝趨緩兩岸情勢的方向發展，這點值得我國留意。

為何中國大陸政府會突然緩和兩岸情勢？從大方向來說，也是希望兩岸關係朝向和平、穩健的方向發展，二方面持續觀察台灣民意的走向。畢竟這幾年以來的兩岸關係，不但被外界稱為兵凶戰危，更被美軍點名是「印太地區」最有可能發生衝突的地點，種種的跡象顯示，兩岸若沒有一個較為正面、和緩的關係發展，對於台灣與中國大陸來說皆會兩敗俱傷。

台灣距離2024總統大選時間僅剩下3個多月的時間，從北京的角度來看，假使刻意在經貿與軍事對台灣實施更強大的壓迫，台灣社會將出現販賣恐中、仇中牌的候選人，這不但有可能讓民進黨再度獲得執政的機會，長期來說也不利於中國大陸的對台政策，加上北京的決策者，始終不願意在兩岸問題上徹底與台灣翻臉，現階段的和緩作法也是希望為將來的兩岸關係有一個更好的鋪陳與延續。

換言之，雖然和緩兩岸關係的責任在北京與台北手中，但當北京有意地趨緩兩岸情勢時，台灣社會必須洞見觀瞻，關注哪一位候選人是真心愛護兩岸與台灣？願意以更為積極和平的手段趨緩雙方情勢？

而發生在10/7「以巴衝突」中，已造成上千名以色列人死亡，更使數千名百姓受傷，再度證明戰火無情，老百姓是戰爭中的最大受害者。雖然以巴衝突的形成原因，與複雜的兩岸情勢有著天壤之別，背後更有著複雜的美中台三邊的角力。但台灣與大陸政府必須明白，只要兩岸發生軍事衝突，受傷最深的仍是兩岸百姓，換言之，避戰與謀和，仍是台北與北京長期應努力的目標，未來如何降溫兩岸緊張關係？依舊是兩造雙方的共同責任。

目前，在台灣最容易被討論與觀察的乃是備戰工作，但對於和平對話似乎仍有努力的空間，或許背後的關鍵是美國政府的操盤，但以台灣社會多元民主的活潑動能，才應是主導自身國安政策的主力。

（作者為專職作家）

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