藍綠兩黨為了潛艦洩密案激烈爭鋒，不過已經淪為各自說理。綠營改主攻藍委馬文君拒簽國防委員會保密協定，還要求馬文君退出國防委員會，馬文君在南投的對手，還質疑馬文君的選區明明在南投，與軍事設施無涉，為何堅持據守國防委員會，此番說法實際上是民進黨內行人刻意說外行話。

民進黨想在馬文君身上重新操作2020大選的吳斯懷效應，讓大眾懷疑國民黨有些對國家不夠忠誠的人待在國防委員會，可能會竊取國安資訊進而洩密，這是民進黨刻意營造的假象，實際上清楚立院運作的都知道這不可能。

民進黨把國防委員會操作成好像軍情重鎮，好像立委有多想進去一樣，先不論潛艦等最高機密連國防部長都未必全然知悉，更何況立委能從秘密會議中得知多少，且立院八大委員會中，國防外交與司法法制兩個委員會，正是最冷門的委員會，根本鮮少立委第一志願進去。

立法院正副院長從不參與任何委員會會議，但正副院長還是會掛名在委員會名單中，最常掛名的委員會就是國防外交與司法法制委員會，只因為這兩個委員會實在沒人要去。

立法院委員會中，人氣最高的就是經濟跟交通委員會，資源最多、最好做選服，成員幾乎都是資深的區域立委；菜鳥立委或是黨團幹部才會被派去國防外交與司法法制。

因為立法院各黨團是靠積分制來決定委員會，評分依據多是參考委員會資深度、區域或不分區也有差，在積分制下，一個立委在一個委員會待越久，越不會被換出去；以馬文君為例，雖然已是資深立委，但在其他委員會積分不足，自然不容易「跳槽」。

正因為國防外交與司法法制委員會人氣不高，因此立委專業程度相當兩極，儘管有部分立委屬於該專業領域，但其實還有一半以上根本不具專業。從此角度來看，馬文君從一個小鎮鎮長，專心投入國防議題研究，將辦公室特化成國防專業辦公室，何嘗不是一個勵志故事？

要以選區來評斷一個立委到底該待在哪個委員會，實在是對立院運作的錯誤理解，很多立委根本未必能去到自己理想的委員會，民進黨立委深諳這套運作法則卻裝傻，就是要搞政治操作。

回顧4年前民進黨操作吳斯懷進國防委員會的恐慌，還有親綠陣營參選人打著監督吳斯懷的旗幟要入立院，然而這屆開議之後，起初國民黨為避風頭沒讓吳斯懷入國防委員會，但隨後也放手讓吳斯懷加入國防委員會，至今也不見國防機密被洩露，也沒看到民進黨立委有多大的抗議，顯然，去懷疑特定立委加入國防委員會是為竊取機密，只是假議題而已，今年亦是如此，都是選舉手段。