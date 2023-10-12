中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，受王立強事件影響，遭蔡政府認定是中國派駐台灣的間諜，啟動國安法強勢偵辦，並且將共諜罪與洗錢罪安在了兩人的身上，兩人均遭國安單位嚴密監控，境管了1420天，近日法院宣判，兩人一、二審均無罪，向心、龔青夫婦終於可以回到大陸。

回顧王立強事件，本身就是鬧劇一場，2019年王立強持著旅遊簽證進入澳洲後，立刻跟澳洲情治單位自首，尋求澳洲政治庇護，王立強宣稱自己是中國的間諜，專門負責滲透台灣，還宣稱他在台灣建構起「在台間諜網絡」，並指控向心及龔青也是他的間諜同夥，此事件引爆台灣、中國大陸、澳洲等各國情治單位的震撼。

但台灣司法單位歷經四年詳細調查後，卻查無任何證據證實向心及龔青是中共間諜一事，故作出不起訴處分。澳洲法庭也對王立強做出審判，認定王立強曾經犯下多起嚴重欺詐罪，更對其間諜身分的說法感到質疑，澳洲政府也駁回王立強政治庇護申請。

但這場向心、龔青間諜誣告案，狠狠再次打臉蔡政府，蔡政府罹患了「被迫害妄想症」。蔡政府胡亂指控大陸人士是共諜的做法，已經造成大陸對蔡政府嚴重不滿，蔡政府的被迫害妄想，已嚴重影響兩岸正常往來。蔡政府將共諜案當作是政治操弄工具，無時無刻都在算計要透過此案嗆聲中國，催出本土基本盤，來達到民進黨勝選目的，如同諾貝爾獎得主索忍尼辛說：「我們知道他們在說謊，他們也知道自己是說謊，他們也知道我們知道他們在說謊，我們也知道他們知道我們知道他們說謊，但是他們依然在說謊」。

間諜誣告案更嚴重影響大陸人在台灣的投資意願，在台灣投資沒保障，動不動就會被蔡政府安上共諜大帽子的狀況下，試問以後還有多少企業家敢在台灣進行投資？（作者為民眾黨中央委員）

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