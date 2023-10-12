俄烏戰爭已經1年半多，給雙方特別是烏克蘭造成巨大損失。雖然美國和北約還在繼續通過烏克蘭打代理戰爭，以進一步削弱俄羅斯的力量，但隨時間的推移，美西方現在已經產生戰爭疲勞。在美國和其它西方國家質疑政府為何繼續資助這場戰爭的聲音愈來愈高。

俄烏戰爭爆發后國際社會對台海也更加關注。近期的烏克蘭「戰爭疲勞」讓人馬上想到了台灣。如果美國和歐洲減少對烏克蘭的支持，對台海兩岸象徵著什麼？美國對台灣的承諾是否可靠？疑美論是否會進一步抬頭？北京是否感到鼓舞？這些問題不可忽視。

誠然，烏克蘭和台灣本質上是不同的，最大的區別在於烏克蘭和俄羅斯是兩個被國際社會包括聯合國公認的主權獨立國家，而台海兩岸在理論上和兩岸憲法規定中都屬於同一個國家，只是目前尚未統一。

台灣的民進黨政府10月10日舉行儀式，慶祝中華民國成立112周年。前總統馬英九不滿蔡政府將雙十節的英文稱為「Taiwan National Day」（台灣國慶日），偷渡「台獨」，因而高調宣布拒絕出席今年雙十大會。隨後很多藍軍人物表態響應，國民黨也自行舉行升旗儀式，慶祝中華民國國慶。

不了解中國歷史，不了解當今台灣藍綠之爭，或是不了解中文含義的人大概不會弄清楚其中的奧秘，很多人也不明白為什麼不能說是台灣國慶節。

儘管中國大陸政府即中華人民共和國政府不會承認中華民國政府，但只要台灣當局仍認同一中或稱自己為中華民國，也就是回到當初以一中為基礎的9共識，兩岸之間就不會兵凶戰危。相反，如果台灣當局否認兩岸同屬一中，或是追求台灣獨立甚至公然聲稱台灣已經獨立，則兩岸之間不會太平，將會發生地動山搖。

務實台獨工作者賴清德近來調整口徑，說是如果2024大選獲勝，他將不會推動台獨，也沒必要推動台獨，因為台灣已經獨立。賴確實是在借中華民國之名偷渡台獨。如果台灣已經獨立，請問台灣的國慶日是哪一天？請不要用雙十節來混淆國際視聽。

對於美國來說，由於美中競爭，台灣在戰略上比烏克蘭更有價值。坦率地說，美國可以讓烏克蘭失敗，但會千方百計讓台灣與中國大陸保持分裂狀態。美國一些政客聲稱「停止資助烏克蘭對台灣來說就是死刑，因為俄羅斯在烏克蘭的勝利可能會鼓勵中國對台灣發動進攻」，這種說法是錯誤的、有誤導性的和不明智的。

這種說法的錯誤在於它低估了中美競爭中台灣對美國的戰略價值和美國打台灣牌的策略。它具有誤導性，因為它假設中國大陸很快會對台灣發動攻擊。但是，沒有跡象表明中國大陸會短期內使用武力統一台灣。事實上，烏克蘭戰爭並不影響北京所宣稱的實現與台灣和平統一的長期目標。

有些人以為，只要美國繼續武裝台灣，中國就會不敢使用武力。這是不明智的想法，它不僅誤判了北京當局的決心，而且實際上適得其反。美國對台灣的支持愈強對台售武愈多，中國政府就愈有可能使用武力實現統一。

華盛頓必須謹慎行事，平衡它支持台灣的願望和對一個中國的承諾。無論美國多麼想支持台灣的民主，都不應該讓北京感到和平統一的大門已經關閉。從北京的角度來看，讓台灣永久分裂是完全不可接受的。

烏克蘭戰爭疲勞對北京的長遠目標影響甚微。北京將按照自己的步驟推動兩岸逐步融合。如果沒有被挑釁，北京不會對台灣使用武力。正如中國官方政策所表明的那樣，中國人不打中國人。對那些認為北京很快將武統台灣的人來說，與其擔心解放軍何時會攻打台灣，還不如警告政客們如何避免激怒北京。

（作者為美國巴克內爾大學國際關係與政治學教授）