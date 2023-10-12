對於藍白合，柯文哲的提案雖然微調了幾次，但是現在柯的方案很明確，就是「兩黨比民調，輸的推副手」。如果真想藍白合，國民黨的對案呢？不要柯的方案，又遲遲沒有對案，難怪會有這麼多人唱衰藍白合。

近日，國民黨、民眾黨陸續釋出將於14日舉辦「藍白合會前會」，暫定擬由侯友宜競選辦公室執行長金溥聰、柯文哲競選總幹事黃珊珊代表與會。在這場會晤前，面對柯文哲拋出的辦辯論、比民調的整合方法，侯友宜最新回應是，什麼事情都可以談，相信兩邊都有善意，我們朝藍白合往前走，每一個理念、想法，及大家想要討論的問題都可以好好溝通。

其實，國民黨早有A方案：哪個黨大，就當正的，至於黨大黨小是用縣市長、立委、議員人數多寡來決定。這個方案的正當性何來？正當性來自天下之大非一人所能獨治，當然必須考慮政黨整體實力。

A方案的結論很明顯：國民黨必須當正，民眾黨當副。為什麼有人認為此案有談成機會？因為柯選到底，極大概率就是藍白雙輸，如果接受侯、柯配，民眾黨還能拿到聯合執政下的不小空間。「我不能讓、不會讓，你該做出明智抉擇」，這是標準的「弱雞賽局」。

國民黨當然可以A方案走到底。合不成，藍白都去登記，就靠自己努力，訴求柯的選民棄保，操作失敗就是民進黨繼續執政。這就是要嘛挺著胸膛贏，要嘛挺著胸膛倒下。

國民黨敢明說就是A方案否則免談的人不多。於是就看到很多人出來批評民調。民調當然有很多問題，綠營當然有灌票可能，但是不要兩黨比民調、輸的推副手，又不願高舉A方案走到底，難免讓人不解國民黨推藍白合的方案是什麼？

我建議一個B方案：兩黨比民調，70%比候選人，30%比不分區支持度，兼顧候選人條件和政黨實力，最後贏的當正，輸的當副。附加條件是輸的必須自任副手，而非退選，因為輸了就退會大幅增加說服選民支持藍白合的困難度。

至於綠營灌票，專業民調機構可以用題目設計或順序盡力防止。但綠營真要灌票，會灌給誰呢？灌給侯雖會讓藍得利，但卻有利綠操作白色選民拒絕投藍；灌給柯，民調顯示藍的選民支持藍白合的傾向更高，綠一定灌票給柯嗎？我看未必。

柯文哲如果不接受國民黨的對案，雙方可以再談，最高目標就是藍白合，除了下架民進黨，台灣政治也該學習如何聯合執政，一黨通吃的難看吃相很多選民早就受夠了。但要藍白合，國民黨不能沒有方案。

（作者為世新大學傳播博士學程教授）