1999年底，21世紀來臨前的半個月，一部《機器管家》上演，由喜劇巨星羅賓‧威廉斯飾演安德魯‧馬丁，是北安公司製作的機器人，不只有創造力、想像力，還可以將此化為商品，自食其力。後來他發展成有情緒、有愛恨、有人類器官的機器人。馬丁活了200歲並獲世人承認為人類。象徵了21世紀是人工智慧的世紀。

真實的人工智慧可不是這麼善良可人，自從去年11月Open AI上市後，3億人已下載，其中大部分都是活躍用戶，因為使用自然語言，不必用程式就可下指令，只要會講話的人就可指揮它，學生用它來寫作業、作家來寫作、企業用來節省人力，好處說不盡。

AI的智慧突飛猛進，ChatGPT最近大升級，宣告現在它將解除「時間封印」，可以透過微軟的搜尋引擎「Bing」來上網搜索，生成的資訊也不再停留在2021年9月之前。

其他高科技巨頭，也各自發表新產品，日益先進，臉書母公司Meta在7月中旬釋出免費人工智慧（AI）開源模型「Llama 2」，可以加速生成式AI工具的開發。日本軟銀集團創辦人孫正義，鑑於日本企業只有7%使用人工智慧，在軟銀世界大會上大膽預測，通用人工智慧（AGI）將在10年內出現，屆時AGI將比所有人類智慧總和強大10倍。接著更高一層級的「超級人工智慧」將在20年內實現，屆時將超越人類智慧總和高達1萬倍。孫正義大聲說：那些遠離AI的人和那些使用AI的人，在智力的差距上將會變得像猿猴和人類的對比一樣。那些說「不要使用AI」的人就像在說「不要開車或用電」，無論你喜歡與否，AI革命都將到來。

但是現在已經證明，AI帶來的問題比它的效率更嚴重，首先是失業，從去年開始，美國高科技公司及傳統產業多多少少都裁員了，表面上看是經濟不景氣，其實是公司不必如此多人力了，特別影響那些執行重複性任務的工作，如製造業和客戶服務。

受僱者人人自危，最近的兩大罷工──好萊塢編劇及汽車業工人，表面上是爭取工資，其實是懼怕未來有天被人工智慧完全取代，希望資方能夠保證其工作權，從ChatGPT所寫的劇本，雖然現在還不如真人寫作，但是它學習飛速，有天一定會超越真人編劇。汽車廠工人亦是，電動汽車已經使傳統汽車業飽受挑戰，而且零件大幅簡化，不需要如此多零件裝配，現在又加上AI，無異雪上加霜。

此外AI還有諸多負面影響：一、可以收集、分析和應用大量個人數據，這可能導致隱私侵犯和數據濫用。二、AI有可能成為「殺人機器人」，被開發用於軍事目的，最後不受人類控制的武力行動，將引發國際安全問題。

但是現在人工智慧話語權都被科技巨頭及高科技專家所壟斷，他們只報喜不報憂，政府現在能做的有限，美國國會只能就AI侵犯隱私權和反壟斷做規範，歐盟也要制定AI發展規範，但是到現在為止，連AI的定義還沒有達成共識，法令出來後，還要一國國同意才能實施，法令永遠趕不上人工智慧進步。

9月13日美國參院召集AI產業要角進行閉門論壇，包括Open AI的奧特曼、特斯拉的馬斯克以及輝達的黃仁勳，看著這些人昂首挺身魚貫而入，不禁感嘆人類的未來將在這幾個人手上決定，我們能放心嗎？

（作者為資深媒體人）