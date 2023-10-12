藍白合在這幾天似乎開始有了進展，除了侯柯陣營頻繁的隔空提議，雙方幕僚已確定在14日進行第一次的會商。相較於前述各種技術性的磋商，更高層次的整合穿梭、氣氛營造也在加速鋪陳中，其中前高雄市長韓國瑜的角色，尤其顯得微妙。

國民黨內不斷喊話希望韓國瑜出面擔任整合在野的「桶箍」角色，朱立倫也公開表示邀請韓擔任國民黨副主席來促成整合。對此，韓國瑜說自己無欲則剛、身無黨職，一心一意幫國民黨輔選，若未來要負責協調非綠整合，帶著副主席的框架、職務，恐怕會被解讀是「受命而來」導致施展不順，而且他也不願被說成另有私人算計。

這話說得若有所指，被解讀成朱被韓碰了個軟釘子，卻不能說顧慮得沒有道理。隔兩天，朱立倫受訪又主動解釋，副主席的事其實兩人已經談了幾個月，且是韓的友人向韓建議，是韓向他主動提起的。

結果就有與韓國瑜有私交的中常委受訪說，副主席一職對韓國瑜反而綁手綁腳，以韓的性格會希望以個人方式協助在野陣營，保住自由之身，才能夠隨機應變；而朱立倫請韓出任副主席，既可發揮影響力，又能將韓列為黨務編制下，朱能維持住自己的權威，也能防範韓國瑜坐大，甚至是挑戰黨主席大位。

其實韓國瑜若能真正促成藍白合，是否需要任何職務根本不是重點，朱立倫對韓有多大授權談藍白合才是關鍵。之前柯文哲主動南下與韓見面，韓即釋出與柯的合照，隔幾天在戰鬥藍的記者會上，韓也與侯友宜牽手摟肩，強調會全力輔選；侯柯朱都在搶韓國瑜，韓會怎麼幫、如何幫才能真正促成藍白合，備受矚目。