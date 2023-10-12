一名女學生參加民進黨總統參選人賴清德中山大學青年講座，提問如何解決「民進黨掌權帶來的腐敗貪汙」，賴不敢直面問題，卻反問「哪一個具體事件」，又追問「印象最深的是哪一案」，女學生一時語塞，在場學生卻接龍大喊「疫苗採購、台南光電、雞蛋」。這位女學生事後遭到網路霸凌，甚至她個人與家人的社群媒體帳號都被公開，事件愈演愈烈，不但凸顯民進黨濫權貪瀆、惡意攻擊汙衊他人的本性，賴清德「護貪汙」的印記也更深入人心。

很不正常 道盡社會疑惑

這名女學生遭到網路霸凌後，「中山大小事」論壇出現一則自稱提問者的回應文，稱「如果執政者給大家的印象是弊案很多，對我來說就是一個很不正常的現象。如果博士論文需要封存不能查閱，我也覺得很不正常。政府標案不能公開，我也覺得很不正常。許多問題產生的當下，沒有辦法正面回應我覺得也很不正常。林智堅論文從頭到尾閃閃躲躲，我也覺得很不正常，最後事實證明就是抄襲」，這「5個不正常」道盡社會共同的疑惑，為何民進黨執政7年來，會出現這麼多不能、不願、不敢說清楚的事？

這名女學生對網路攻擊的回應既直接又簡潔，而且很銳利。從蔡總統政大教授升等審查會議記錄被列為最高等級機密、新冠疫苗採購合約與公文保密30年、高端疫苗緊急授權審查會議以保密條款為理由堅持黑箱作業、離岸風力發電招標採購價格黑箱。更荒謬的是，連蔡壁如學位被撤報告都列為機密，台灣民主化後各任政府都以「透明化」為目標，蔡政府卻反其道而行，事事「黑箱」，難怪中山大學女學生覺得「很不正常」，因而詢問賴清德要如何解決。

新冠疫情期間，民進黨把指揮中心打造為「太上機關」，權力無限擴張，動輒以司法警察調查權恐嚇人民，權力給了當權者上下其手的機會，才會一爆再爆，從口罩、疫苗、PCR的採購都傳出爭議，小吃店搖身一變成為生醫公司，拿下16.5億元快篩試劑採購案；高端股價暴漲13倍，涉嫌內線交易。另外，離岸風電遴選價格每度高達5.8元，為國際行情的兩倍，這些事實民眾看在眼中，和女學生同樣感覺「很不正常」。

這些疑惑讓民進黨去年九合一選舉「狂輸」，但民進黨未記取教訓，或欺負選民善忘，或吃定在野黨整合不易，絲毫不改變「以權謀財」的慣性。最新爆發的雞蛋事件，陳吉仲無能在先，讓單純的雞蛋價格上漲問題衍生為缺蛋危機，因而引發民怨，不得不專案緊急進口雞蛋，在民進黨貪腐文化下，果然傳出諸多不可思議的弊端。

一葉知秋 年輕人已覺醒

根據在野黨資料，今年3至7月專案進口生鮮殼蛋約1億4095萬顆，政府補貼價差約5.59億，但專案進口廠商毫無資格限制，以致一家去年9月成立，資本額僅50萬元的超思公司，竟進口了8814萬顆巴西雞蛋，占總進口量近6成，估計營業額達6.16億元，像極了小吃店進口快篩試劑事件。如此「不正常」當然引起爭議，陳吉仲一貫黑箱習性，拒絕公開資訊，反而威脅提告，民怨再度飆高，最後才在黨內壓力下黯然下台。

民進黨不准人民懷疑政府，動輒發動網軍側翼，給批評民進黨的人戴「紅帽子」，用檢警調公權力威脅民眾言論自由，終極目的在打造「一言堂」，創造「以權謀財」的空間，難怪這些年來從疫苗、PCR測劑、快篩試劑、離岸風電採購價格，到最近的進口雞蛋，過程都「很不正常」，難怪人民懷疑其中有「弊」，但決策過程與相關文件都深鎖黑箱，人民只能徒呼負負！

民主社會人民有懷疑政府的權力，政府有透明化的責任，女學生詢問副總統貪腐的真相，是正當公民權的行使，賴清德卻拒絕正視，還縱容民進黨動員側翼攻擊女學生，在在證明民進黨不知自省，賴清德當選後注定將繼承民進黨貪腐文化，一旦貪腐常態化，台灣就會淪為失敗國家，這絕非人民所樂見。

中山大學女學生勇於提問，一葉知秋，年輕人已經覺醒，不再縱容民進黨貪腐文化，兩個在野黨不該有所作為嗎？