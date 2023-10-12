郝明義先生於10月初發表的《台灣的未來在海洋》，值得一讀。筆者更注意到，郝先生訪問青年學者尹麗喬的對話中，關於重新評估「國際情勢」與「中國因素」權重的討論，實為台灣的小國大戰略提供了深具啟發的思考理路。

尹麗喬認為：「今天許多所謂的藍綠思維、統獨思維，也都只是把台灣放在兩岸關係的脈絡裡思考的結果。」、「如果不理解國際關係，根本不可能理解兩岸關係。沒有世界全局的思考，也根本無法處理地緣政治。」

誠如尹麗喬所言，台灣民眾之所以對兩岸關係情勢感到緊張，起因在於民眾對於國際情勢的不夠理解。我們也可以理解，台灣位處中國大陸之濱，又有糾葛的政治、經濟與社會牽連，若再考慮到北京政府對台灣的政治主張，以及彼大我小的現實，難免有論者認為，除了投降，就是不做任何的挑釁，以避免激怒對方；至於美國，所謂的安全保證，都是遠水救不了近火的口惠。

持平而論，中國巨大的政治經濟影響力是一個現實；但我們可能都因為太在意中國，而忽略了當前中國經濟情勢與社會民心的修正、忽略了美中戰略關係的轉變、忽略了俄烏戰爭對國際社群與各國領袖的衝擊；而台灣，正身處在這個典範變遷時代，若台灣社會願意成為區域和平穩定的貢獻者，願意在國際政治與經濟體系中繼續扮演關鍵角色，我們更應把眼光放得更大，以超越兩岸關係脈絡的視角，用全世界的尺度來思考下一階段台灣的發展願景。

第一，經貿與科技：深化國際產業供應鏈的關鍵角色是台灣的首要課題。由於美中戰略競爭和科技戰因素，全球企業紛紛思考「去風險」、「降低對中依賴」，故而調整了對中國市場與供應鏈的依賴，台灣確實在全球產業供應鏈重組過程中，取得了與世界各國進一步深化經貿與科技合作的重大機遇期。台灣不能只有台積電這面矽盾，這些年台灣在基礎建設以及「六大核心戰略產業」的投資，都是吸引外資加碼投資台灣的基礎、更是扶植台商茁壯邁向新市場的養分、更是鼓勵台灣青年走向世界的動能。

第二，價值同盟：從7年多以來的台美關係發展我們可看到，價值同盟是台灣與美國「準主要非北約盟友（MNNA）」關係的根基，同時也是台灣與國際社群發展區域安全合作，發展「友岸供應鏈」關係的根本脈絡。多年來，台灣為了與中國爭取邦交國，投入了大量的資金，但建立在金錢上的關係，終究會因為金錢而改變。若台灣把握住這個數十年一遇的特殊時期，把握住這個自由、民主、開放價值再次被突出的時機，那麼價值同盟必是台灣參與國際事務的重大機遇。

第三，國防安全：新加坡外交部長維文在2022年2月在國會就俄烏戰爭所做的報告中就曾明言，自衛的能力和自衛的決心是國家安全的根本基礎。俄烏戰爭也讓我們認識到，2014年的《明斯克協議》終究未能帶來長久和平。台灣國家前途自不能依賴他國的承諾。我們也要強調，近年台灣推動軍備升級、檢討役期、強化後備戰力等作為，以及近期潛艦國造成功下水等成果，目的並非挑釁對手，而是向可能的威脅提出示警，以避免誤判與激化衝突。

台灣的國家韌性愈強，台灣的自主性便更能展現。台灣需要世界，且世界同樣需要台灣的同時，一個真正「以台灣的民意共識為基礎，以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心」的台灣，終能與北京發展出雙方可接受的互動基礎，以及找出和平共存之道的可能。

（作者為海基會前董事長）