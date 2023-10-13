藍白合會前會將於明天登場，雖是「王不見王」，但從出席者的份量可知，即便是演雙方也是「誠意十足」，生怕讓在野眾多期待政黨輪替的支持者寒了心。然而，幾日前的雙十節，在78年前上演了國共合「重慶會談」，簽訂了「雙十協定」。卻是墨跡未乾干戈又起，最終憾事收場。藍白欲合，應從此段舊事尋求發展突破。

抗戰結束前，毛澤東提出了國共合的五點方案：共同打敗日本、聯合政府，承認所有抗日力量…。如今換上新穎的政治詞彙，政黨輪替下架民進黨、承認藍白實力平等，甚至聯合政府一詞原封不動再度用上。聽說柯文哲研究毛澤東久矣，應是不假。

抗戰結束後，和平依舊未到來，國共兩黨競相搶收日軍受降，兩黨高層都很是清楚，軍事實力才是政治談判的基礎。有道是戰場上得不到的東西，談判桌上也休想得到。這點套在藍白雙方也是如此，藍營認為去年底的地方大選展現了軍事實力，持續強調「37席立委、14位縣市長，跟超過300位的地方議員」，也提供了趙少康講出「60%民調，40%政黨實力」的「底氣」。

毛澤東最後決定遠赴重慶參加談判。但他根本不信任蔣中正，只是迫於國際形勢——美、蘇友蔣；國內形勢也好不到哪，戰後中國焦土一片，人民不會樂見再有內戰。毛深知共產黨必須避免成為「反國共合」的人設，更重要的是，毛也想藉赴渝來對外展示共產黨的政治實力已與國民黨平起平坐，此事遠比談判結果重要。今天的柯文哲是否也作如是觀？

重慶談判中，兩黨最高領導人蔣、毛均未參加具體談判，而是由雙方重要幹部代表交涉。共產黨主張兩黨應將各自軍隊交由新建立的「聯合政府」，共黨應有五省主席、數省市的副主席、副市長的人事決定權；蔣中正則是要求中共放棄軍隊和解放區，並「予以一省之主席，以觀後效」。顯示雙方互信基礎極低，談判難有進展。目前藍白雙方似乎沒有任何的位置安排「具體進展」，也礙於民主包裝的潛規則不可能會公開進展。但不同於綠營所質疑的「政治分贓」，那是一種假道學，綠營不過是改成選後內部派系分贓權位來進行罷了。

簽署雙十協定前，毛澤東的車隊發生死亡槍擊案，毛知悉後仍與蔣在會場舉杯慶祝蔣中正高壽。國共雙方在10日當天簽訂了《政府與中共代表會談紀要》（雙十協定）。實際上簽約的同時間，雙方都在「邊打邊談」，軍隊顧著搶收日軍受降資源，至於那些有關國共合的高度政治意義的協定內容早就淪為空文。然而這是政治現實使然，雙方都必須積極朝利益最大化的利己動機行事。柯文哲說了「先辯論再民調」，藉此回敬了藍營的席次論，皆是如此。

藍白雙方高層皆須自問，政黨輪替是否真為政黨重要且緊急的政治目標？倘有一方認為緊急但不重要、重要但不緊急，甚至是不緊急也不重要，只是為了應付討厭民進黨的民意而不得已為之，則藍白合至此休矣。

（作者為自由撰稿者）

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