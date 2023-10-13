台獨是一種思想，也可能轉化成實際的行動，在台灣多元社會中是客觀存在，它不可能消滅，也不可能絕跡，只能將台獨侷限在可控制的範圍內，避免成為台灣的政治主流及執政者掛在嘴邊的自豪語，因為台獨對國際、對兩岸、對台灣所帶來的危害是立即且明確的，在國際上多個戰場同時引爆下，台獨戰場的殺傷力與破壞力不容低估，對大陸當局來說，台獨是違法犯罪行為，是涉及國家民族生存與發展的問題，這已經逾越政權間的矛盾與歷史的糾葛。

日前《遠見民意研究調查》公布一份最新民調，希望維持現狀的民意達到歷年最高峰，有59.5％；而贊成台灣獨立的比例，從2022年的28．7％減少至25．2％；過半數54．1％民眾不願意自己或家人上戰場。此外，調查還顯示，4成6認為美國不會出兵幫台灣打仗；近半數49．8％台灣民眾沒有因應戰爭準備；74．4％民眾認為兩岸應增加互動；4成6希望與大陸維持對話交流；4成2主張和美和中，僅有1成4傾向親美反中。

根據《遠見民意研究調查》，贊成台獨的比例從28．7％減少至25．2％，減幅達3．5百分點。會造成如此反映當然與台海局勢日漸緊張、俄烏戰爭曠日持久難以收尾及以巴再爆衝突，新仇舊恨所致，這些都對台灣民意產生影響。畢竟戰火無情、和平無價。

值得留意的是，贊成台獨者降、過半數民眾不願意自己或家人上戰場、超過四成主張和美和中，如果這是真實的民意，顯然台灣民意當下的主流是和平。

誠如馬英九前總統不滿雙十國慶日英文名稱改成「Taiwan National Day」，怒轟蔡政府偷渡「台獨」，並拒絕出席典禮。又如國民黨主席朱立倫受訪時表示，國民黨是反對台獨的政黨；國民黨總統參選人侯友宜接受外媒訪問提到「我接受合乎中華民國憲法的九二共識，我反對台獨，他並質疑賴清德，賴清德說自己是務實台獨工作者，高舉台獨萬歲，現在要選中華民國總統，但中華民國憲法沒有台獨條款，賴清德要不要講清楚。

當美方不支持「台獨」，反對任一方片面改變兩岸現狀；大陸方面堅定反對台獨，剩下的是在台灣的民眾如何來看待台獨，民進黨執政支持台獨的比例在下降是因為台灣民眾聞到兩岸不和平的味道，從民調中展現出是台灣民眾內心不安全的靈魂。

總之，台獨是影響國際和平與區域的變數。民進黨應當思考自己的台獨主張，是否應當要展現主動善意，積極回應台灣民眾的疑慮與恐懼，民進黨必須從調整與廢除台獨黨綱開始做起，正視台獨對各方的殺傷力與破壞力，台獨勢力也應收斂，須知許多行為已超越言論自由的範圍，因此台獨勢力必須知所節制，否則所引發的後續效應將是無法估算的災難，台獨的危害性不言可喻。

畢竟台獨勢力的囂張是台灣整體的不幸，也是日後台灣的麻煩根源，台獨勢力為了遂行自己私利與政治發展空間，拿全台灣民眾的身家性命財產及國際力量作為賭注，不僅是不道德也應當受到嚴厲的譴責。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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