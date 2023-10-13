台灣最喜歡自誇人權跟民主自由。向心夫婦，倒是做了活生生的「例子」。

2019年，在大選前幾個月，向心夫婦，如往常一樣，從香港到台灣來，找朋友、吃飯、逛街、看房子。他們一直喜歡台灣的風土人情，也喜歡在台灣買房子，買了3棟豪宅，價值7、8億。但他們不知道，一個巨大的羅網，已經為他們準備了。

王立強，一個在大陸偷摸拐騙，有詐騙前科的年輕混混，溜到澳洲。他想拿澳洲的居留權，於是在澳洲政府跟CIA的劇本下，客串演出，出來指控大陸，劇本粗製爛造，毫不專業。但無所謂，五眼聯盟跟台灣演起來，說他是中共間諜，還身懷百億台幣，在台灣介入選舉，發展組織，拿這百億鉅款，大肆收買媒體，大做廣告，為國民黨助選。

這個劇本，我們一聽就噴笑了。台灣是個巴掌小地方，幾乎可以說每個人都知道每個人的事。台灣媒體圈更小，不要說百億鉅款了，不要說十億了，有個兩三億，那還不震動全島？誰下的廣告？哪個節目，哪個台？是誰做金主？笑死了，台灣藏得住秘密？但台灣政媒圈，不，幾乎任何圈子，沒有人聽過、見過這個30多歲的詐騙犯王立強。

王立強接受澳洲極右翼電視節目專訪時，向心夫婦正在台灣快樂血拚，根本不知道，王立強竟然血口噴人，說向心夫婦是他共諜的上線。然後，向心夫婦到林口看房子 ，開開心心的買了台灣糕餅，到桃園機場搭機要回香港，就在桃園機場被帶強制回偵訊。從此，被限制出境，被迫在台灣的4年無名漂流。

先是媒體鋪天蓋地的渲染，指控他們是中共間諜。第一時間，除了蔡正元、邱毅、董智森跟我，以及極少數台灣媒體，台灣不管藍綠，沒有人為向心說句公道話。

向心當然不會是間諜，我的理由很簡單。王立強是個混混，在大陸有詐騙案底，台灣沒有人知道他是誰，哪來的證據？而向心夫婦在台灣不斷買房子，說他們想炒作房地產，還比較像。王立強都上電視指控他們了，他們還無憂無慮的在台灣玩耍，這是間諜？

等2020年年初，蔡英文順利連任，實在是找不到向心夫婦做間諜的任何蛛絲馬跡，司法機關居然改成指控向心夫婦涉嫌洗錢。從間諜變成洗錢，會不會太奇葩太沒有底線了？而且扣押他們台灣7億多元的豪宅財產，他們連生活所需的費用都要極盡周折，折磨的手段讓人匪夷所思。就沒看過台灣司法，對真正的詐騙集團這樣上心偵辦。

因為實在太無厘頭，一審當然無罪，檢察官居然還上訴。就這樣，應把他們圈在台灣島內，4年了不准他們出境、回家。直到現在，終於洗錢案二審還是無罪，向心夫婦終於、終於可以離開台灣。

結論是：第一，澳洲跟台灣，聯手炮製了王立強案，幫蔡英文助選。第二、向心夫婦，被順手拿來做墊背。第三、法院實在是不能在沒有證據下製造冤獄，所以必須判無罪，蔡英文也快下台了，把人折磨4年，也實在折磨不下去了，終於可以讓人走。第四、向心夫婦因為沒有票，被指控是共諜，又牽涉澳洲，所以國民黨政客跟藍媒避之唯恐不及，當然不會為向心夫婦伸張正義，這也可見他們的現實、短視，一直為向心夫婦說話的，只有我們這些被藍綠打壓的少數人。

向心夫婦透過律師表示：「感謝律師團隊的不懈努力，感謝二級法院的公正判決，感謝媒體朋友的公正報導，感謝在台友人的不離不棄，感謝台灣醫生的悉心照顧，感謝陌生路人的加油鼓勵」，並且說「台灣再見！」

這6個感謝，跟一聲再見，台灣人應該何等羞愧。台灣應該跟向心龔青夫婦道歉、賠償他們的損失。

要向台灣的民主自由吐口水；至於台灣藍綠白政黨，我呸。

（作者為作家）

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