影響2020年總統大選的王立強「假共諜」案，受牽連的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，被控違反國安法檢察官不起訴，洗錢罪法院也判決無罪確定，2人在被境管超過1426天後，終於可以回家。向心夫婦發表96字聲明，強調這場官司如同「奇幻之旅」，並以6個感謝喊出「台灣再見」。這令人聞之辛酸的感謝，拆穿蔡政府捍衛司法人權的假面具，及檢察官臣服政治權力之下，更讓司法公信力蕩然無存。

檢察官臣服政治權力

2019年11月，自稱是大陸間諜的王立強，在澳洲直指中國創新公司是解放軍的外圍組織，並試圖收買台灣媒體以影響總統選舉。該公司負責人向心夫婦來台旅遊洽商，即被以違反《國安法》偵查，儘管2人全盤否認，仍遭到限制出境出海，直到2021年11月，檢察官雖作出不起訴處分，竟又以所清查的金流去向改依洗錢罪起訴，去年一審判無罪後，今年9月6日二審再判無罪。依《刑事妥速審判法》第9條第1項規定，一、二審皆判無罪，僅有在判決違憲或違反司法解釋時，才能上訴第三審。

檢察官在一、二審都因舉證不足吃了敗仗，要想挖空心思找出違憲事證反擊法官判決，幾乎是不可能的任務，向心夫婦無罪確定只是時間問題。果然，檢方在期限內未再上訴，全案無罪確定，向心夫婦終於解除限制出境可以回家。然而，這1426天的「奇幻之旅」，向心夫婦被限制出國自由，還被扣押7億財產，最後依法卻是求償無門，一場「寶島台灣」的旅行，竟成了向心夫婦的傷心地。

回顧這起「共諜案」，唯一的依據是2019年總統大選前夕，自稱共諜的王立強在澳洲受訪時的單方面說詞。王除自爆身分，並指向心是大陸「總參謀部港台地區情報負責人」；還說中共介入台灣選舉，從海外捐款給韓國瑜，助其贏得2018年高雄市長選舉，這些指控在大選前發酵，也引發國內外政治風暴。

大陸隨即發布王立強是在逃的詐欺通緝犯，蔡政府仍藉此大肆操作，動員國安、檢調跨國調查；國際反中陣營也傳出「五眼聯盟」情報單位涉入，欲將王立強事件打成國際事件。直到今年初，澳洲法院認定王立強早就另涉詐欺罪，拒絕政治庇護確定，並質疑王立強間諜身分。換言之，全案根本是一個詐騙通緝犯為了躲避司法追緝，利用台、澳「反中」情緒，精心設計的跨國政治騙局，蔡政府明知卻加碼演出，成為最大幫凶。

罔顧人權違民主法治

當時正值大選倒數百日前夕，蔡政府為了選舉政治利益，將王立強共諜案的傳聞，扣上國家安全的大帽子，藉勢藉端操作反中「認知作戰」，用以打擊國民黨候選人韓國瑜，本應公正客觀的司法單位，竟自甘墮落拿傳聞當證據，還配合民進黨上演對向心夫婦無窮盡的境管和調查的戲碼，不僅是政治表態，更是政治追殺，結果在找不出共諜事證後，硬扯「洗錢案」以拖待變，繼續幫助蔡政府賺取反中、仇中的政治利益。

4年以來，向心夫婦有家歸不得，堂上雙親重病無法探視，更必須承受冗長司法程序的身心煎熬，連財產都被凍結，但承辦檢察官和檢察長卻是一路高升，如今向心夫婦獲判無罪確定，絲毫得不到任何官方補償，也沒有檢察官需要為此案負責，過去痛批檢察官濫權的司改團體竟也噤聲。難道這就是蔡政府司法改革的目的，任由檢察官看顏色政治辦案，損害司法人權？

民進黨政府自詡「人權立國」，在完全執政後，反而濫用統治權力打壓人民，透過修訂「國安五法」打恐嚇牌，更在司法系統築起防火牆，從司法院長許宗力、法務部長蔡清祥久任，甚至大法官「綠友友」，讓司法和國安情治系統唯綠所用，才會演出向心案這場鬧劇。司法獨立不應受行政權干預，蔡英文總統日前出席國際法官協會年會時也說，台灣知道司法獨立的重要性，並致力達到國際最高標準的司法獨立及人權保障，但對比向心夫婦的遭遇，顯然又是說一套做一套。

向心案是標準的「反中認知戰」，是政客、政黨公然操弄司法下的冤錯假案，嚴重違反民主法治國家運作；又倘若向心夫婦不是港商，是美國人或是日本人，蔡政府敢這樣辦案嗎？檢察官墮落至此，已成國際笑話。民主之恥，唯有下架民進黨，才能還給司法獨立空間。