美中關係日趨緊張之際，大陸國家主席習近平會見美國參議院多數黨領袖舒默一行，釋出趨緩的訊號。他強調中美兩國如何相處，決定人類前途與命運，競爭對抗不符合時代潮流，中美共同利益遠大於分歧，中美各自取得成功對彼此是機會而非挑戰，「修昔底德陷阱」並非必然，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。他並稱，中美兩國經濟深度融合，「你中有我，我中有你」，可從對方的發展中獲益。

美中利益大於分歧

新加坡總理李顯龍對中美競爭惡化表示憂心，他認為亞洲發展潛力巨大、生機勃勃，中、印兩個經濟巨頭穩步發展，將持續帶動亞洲的繁榮，亞洲整體的國內生產總值可望超越世界其他地區的總和，但實現亞洲的發展潛能，需有一定的條件。亞洲的繁榮受惠於長期的區域穩定與世界和平，現在亞洲面臨重大的挑戰，首先就是地緣政治的風險加劇，尤其是中美對抗惡化，台海有可能成為中美衝突的引爆點。他呼籲各國必須正視其中的危險性，並做出正確選擇，才能維繫亞洲的和平與發展。

李顯龍認為，中美雖然都不尋求衝突，但雙方歧見很深，都把對方視作競爭的對手，「發生意外和誤判的風險始終存在」。他認為經濟上「去風險」本身就有風險和成本，很可能導致經濟的割裂，後果將擴大到經濟領域之外。不過，他認為如果各國都努力維持區域合作和保持區域開放，亞洲雖然更趨複雜，但不會分裂成兩個陣營。

美國試圖將亞洲與中國有嫌隙的國家納入陣營，5月間邀請菲律賓總統小馬可仕訪美，強化兩國軍事合作關係，並讓美國取得更多軍事基地。6月印度總理莫迪受邀到訪，受到美國破例高規格禮遇，攏絡之心毫不掩飾。7月北約召開峰會，日本、韓國再度受邀，北約前進亞太的議題正式端上檯面。美國有效促成日韓和解後，8月在大衛營舉行領袖峰會宣示美日韓合作的新時代。

9月拜登親臨新德里參加印度舉辦的二十國集團峰會（G20），還順道訪問越南，提升與越南的關係至「全面戰略合作夥伴關係」，更有傳言美越正在研究F-16戰機軍售。美國這些動作，一方面給中國帶來安全壓力，同時也給亞洲地緣政治增加更大的風險。在中美競爭惡化的情況下，許多亞洲國家都面臨選邊的壓力，集團化與陣營化的風險正在升高。

大陸主動改善關係

但是亞洲大多數國家都體認到，中國不但是搬不走的鄰居，更是亞洲經濟發展的龍頭，與中國決裂絕對是得不償失。而中國也試圖破解美國在亞洲的陣營化。大陸外交部長王毅7月出席「中日韓合作國際論壇」時，除了向日韓溫情喊話，強調亞洲一體、三國合作的重要性，還提醒日韓，就算把頭髮染黃、鼻子修尖，也變不了西方人。9月中，韓國和陸、日高層外交官進行三邊會談，傳出可望在年底舉行中斷3年之久的中日韓領導人峰會。習近平日前在杭州主動稱認真考慮訪問韓國，東北亞局勢出現曙光。

9月初，東協與中國峰會在印尼首都雅加達舉行。大陸總理李強代表參加，在與會時重申中國與東協國家的傳統友誼，試圖淡化南海爭議。他呼籲相關國家管控分歧，反對集團之間的對抗，防止新的冷戰。近日也傳出，習近平可能在10月底或11月初訪問河內，雙方官員正在為此進行準備。

大陸主動與周邊國家改善關係，是李顯龍抱持樂觀態度的主要原因之一，但他不否認亞洲集團對抗的風險仍然險峻。李顯龍在回答現場提問時指出，台灣問題在中美關係中具有高度的敏感性，而中美關係走向取決於世界各國對台灣的態度，「改變一個國際認知的根本基礎，後果十分危險」。他呼籲中美以外的國家，不應該在此議題上讓中國大陸感覺到全球正在形成反華聯盟，這將無助於中美緊張的緩解。

新加坡素來有亞洲代言人之稱，往往能準確地道出亞洲國家對時局的看法與立場。李顯龍不只一次的表示亞洲國家在中美之間被迫選邊以及區域衝突惡化的擔憂。這次李顯龍更是點出台灣問題的核心，就是一個中國的認知。台灣作為亞洲成員，對於區域穩定亦有責任，更何況牽涉台海安全，對李顯龍的觀察與呼籲要有更深一層的理解與體會。