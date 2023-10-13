盧秀燕一席：「所有對於國慶焰火活動安排不力的批評，台中市政府概括承受，所有的錯都是市府，跟中央與慶籌會都沒有關係，市府全權負責」的高情商回應，讓無數市民再次敬佩起媽媽首長的溫柔寬容，以及那永不閃避的政治風骨。

無論是中央或地方舉辦大型活動而略出小包的狀況，在所難免，何況是煙火秀，有哪個中央或地方首長敢拍胸脯保證，他來做，絕對百分百沒問題？

因此，關鍵是民眾當場看得開心，煙火璀璨美麗，足以祝福中華民國生日快樂，就已達到目的，其他種種細節，若未造成美麗煙火失真，瑕不掩瑜，給予掌聲又有何妨，何需在壽星過生日時，刻意挑小毛病，有在乎壽星的感受嗎？

更何況，籌辦國慶的諸多預算與資源，不是撥給地方政府，能在有限的經費內，幫國家熱鬧慶生，間接帶動地方消費與經濟，舉國歡騰，又何必拼命鑽牛角尖？

中華民國一年一度的生日慶典，中央與地方政府應齊心讓國人知曉或重溫先進開創國家的艱辛歷程，期以喚醒民眾的愛國意識，讓國民更加團結、社會更為祥和，無奈一系列斧鑿斑斑的操作，硬生生地將「慶賀中華民國壽誕」乙事，淹沒在對民生毫無助益的微小爭端上，比起口水戰，我們似乎更加期待政府高官們，可以大聲高唱國歌、多喊幾句：中華民國生日快樂！

盧秀燕向來走勤政務實風格，總把市民的權益放在第一位，愛民如子，已是她的代名詞。近期為了避免爭議疫苗進入校園，她是第一個跳出來保護市民、堅持公開疫苗品牌的地方首長，又為了民眾食的安全，她對萊豬、問題雞蛋、核污食品等，皆採取比中央更嚴格、更負責的把關標準，即便是外國政府施壓，她也從不退讓，因為市民就是她的唯一，沒有比保護市民更重要的事。

中華民國國慶盛事，盧秀燕展現出一個政治人物的超凡風骨，為了不讓生日主角的光芒被掩蓋、焦點被移轉，她不去解釋枝微末節的過程，更不區分中央與地方的分工，即便瑕不掩瑜，她也全部扛責，這與當前台灣政壇時常出現的詭辯、卸責、抹黑、甩鍋等行為，儼然是「非常特殊」的存在。

這樣的一個有魄力、有擔當的地方首長，民眾根本無須擔心她會忽略人民的需要，或為了不重要的議題去拘泥執著，因為在盧秀燕心中，她很清楚地明白，什麼是民眾所關注，社會所需要，必須優先處理，又哪些是無足輕重，無需做無意義的虛耗與爭辯。

如果有心觀察，我們可以看到，盧秀燕至今對於刻意的抨擊，除了展現大格局，概括承擔，還多次感謝中央選在台中施放煙火，為地方帶來經濟繁榮與無限商機，這樣的豪氣干雲的胸襟與氣度，無怪乎任何的政治力打壓，都只會讓盧秀燕民調越來越高！

（作者為中華人權協會策略長）