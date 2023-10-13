台南市登革熱病例累積1萬4511例。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

登革熱疫情大爆發，綠營光靠做表面宣傳真能滅病媒蚊？曾當過台南市長的賴清德，又該如何面對台南鄉親？高高在上的賴神看見台南登革熱本土病例數創下近年新高，又作何感想？

台南登革熱自6月至今累計已破1.4萬病例，東區則是重災區。民眾直言綠色執政根本是「以綠養蚊」，連蚊子都治不好賴清德還想選什麼？如今發現台南登革熱狂拉警報蓋不住，可悲到連黃偉哲市長都要親自下場表演操作熱煙霧機，徹底惹怒台南民眾大罵這不是政治作秀啥是作秀？

台南府城真成了登革熱之都，就有民眾上傳照片質疑平日水溝不處理，爛到水溝都能長草，這政府真有在做事嗎？甚至有民眾打電話問里長，水溝不清一直狂噴藥是在哈嘍？里長竟回應水溝有水在流，不清也不會有蚊子。若按照這神奇邏輯，為何要往水溝狂噴藥？

總的來看，蔡政府，次遇到問題就是甩鍋加上做表面工作，更加證明整個執政心思只放在選舉作秀，面對真正民眾關心的問題總是避重就輕。如今台南登革熱爆發大流行，暴露賴清德過去台南執政的用人問題。

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