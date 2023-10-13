國民黨2024選情的起伏經常像是快要煮沸的開水，卻老是被人滅了火，氣勢怎麼燒也燒不旺。此次國民黨主席朱立倫主動爆料「韓國瑜求官內幕」，無論真相如何，已讓韓國瑜裡外不是人，牽動起的朱韓內鬥之說，恐怕也將波及正在升溫的在野整合。

國民黨去年九合一選舉大勝氣勢如虹，總統候選人提名本該速戰速決乘勝追擊，然而，在朱立倫主導下，規則模糊的二階段初選讓黨內浮現大量猜忌；漫長的內耗，不僅讓侯友宜徒受折騰民調下滑，還種下郭台銘再次背信參選的肇因。

朱立倫7月全代會逕自拋出執政大聯盟，卻未先知會侯友宜競辦，導致侯陣營一頭霧水反問「不知道是什麼」。總教練與選手各說各話，莫名又被對手操作一波「朱侯心結」。

如今，儘管國民黨、民眾黨對整合技術仍各言爾志，但至少展現目標一致的善意，14日藍白合會前會就將舉行，在此之前，柯文哲和韓國瑜會面，韓並現身戰鬥藍場子與侯並肩搭腰。在各方欠缺互信下，這有助於整合往正面推進。

未料就在會前會前夕，朱立倫天外飛來一筆，爆料韓國瑜主動要當國民黨副主席。無論事實為何，試問，韓當不當副主席與藍白合不合有關係嗎？把風馬牛不相干的事在敏感時機對外釋出，顯然已成為外界炒作韓國瑜動機不單純、藍營內部權鬥的絕佳素材。

韓國瑜是柯文哲少數信得過的國民黨人，如今，背負「求官」汙名的他，若為求避嫌，選擇不再穿梭藍白、折衝歧見，這對藍白整合是利還是弊？朱立倫在關鍵時刻「凸」韓國瑜，猶如又對熱鍋澆冷水，是有心還是無意，值得細究。