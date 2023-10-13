香港導演黃精甫在30歲拍出港片《江湖》，卡司驚人，包括劉德華、張學友、余文樂、陳冠希等，可是當時已經有《無間道》珠玉當前，將黑道片拍到頂，這部《江湖》引發的迴響不多；20年過去，他在台灣推出新作《周處除三害》，片中融入《江湖》黑道小弟領錢殺大哥的「傳承」，但20年的歷練，讓他拍出風土味，同樣黑道獵殺片，卻有不同的深度。

電影描述在葬禮上槍殺黑道大哥的陳桂林（阮經天飾）隱姓埋名躲了4年，在黑道專科醫生（謝瓊煖飾）勸說下決定自首，卻在警局公布欄上看到自己「只是」通緝犯排行榜的第3名！他決定幹件大事，就是殺掉前兩名，好讓自己能像「除三害」的周處一樣萬古流芳。

好的紅酒有風土味，這部電影的「風土味」來自真的跟台灣生活在一起。

光從黑道老大葬禮、吃便當、小巷弄追逐、陰暗公寓中無處不在的鞋櫃、滿街的美容院、隨處都能看到的禪修精舍，香港導演眼中的台灣是如此生猛！也讓觀眾在處處狹隘的視野中，更感受到主角肩上扛的緊迫壓力。

這部電影的結構其實跟漫威電影類似，飽受欺壓的主角忽然覺醒、決定挑戰命運，展示出超能。但這回主角是個壞人，在這個充滿「壞東西」的世界裡，他看到自己與世間的惡，卻還能笑得像個孩子。阮經天的表現可圈可點，角色比他的上一部作品《查無此心》格局更大也更加飽滿，更邪惡卻也更無邪。

黑道獵殺片的重點在於殺手要有風格，好比昆汀‧塔倫提諾讓人印象深刻的《追殺比爾》、尚雷諾主演的《終極追殺令》、吳宇森《英雄本色》的風衣雙槍小馬哥周潤發。這次阮經天飾演的殺手造型可圈可點，滿臉鬍鬚也與劇情息息相關，腰間繫著裝滿子彈的腰包，拿一把經常卡彈的手槍闖江湖，一身黑的他，偏偏凸顯出一身白的眾人內在的髒。

劇本很妙，在層層堆疊的屍體、隨時飛濺的血珠中，不忘幽默，尤其陳桂林與尊者（陳以文飾）的對話，直接尖刻又不落俗套，讓人拍案叫絕。但最精彩的是飾演醫師的謝瓊煖，她以恍若無力的內功，推動了整個劇情發展，在銀幕上她不是演戲，而是生活，活生生的讓人看得目不轉睛。

片中的三害，看起來是親人、是聖人、是壞人，內在各有各的故事與命題。說來也奇妙，當周處許下心願要除三害，當陳桂林決定要殺了另外兩個壞人，他們扭轉自己命運的主軸，真的成了片中頻頻出現的雙關語「新造的人」。

後來的周處改過自新，成了將軍，雖然戰死沙場卻也留下了美名，倘若他沒立志呢？誰會知道1700多年前有個周處？真應驗了一句俗話，「人的格局有多大，世界就有多大！」做大事者真的不能眼中只有小利，不然，連個壞痞子都不如！

（作者為作家）